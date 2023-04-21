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Верещук вказала, скільки дітей досі залишаються у прифронтовій Донеччині

Єлизавета Жабська
glavcom.ua
Верещук вказала, скільки дітей досі залишаються у прифронтовій Донеччині
У прифронтових населених пунктах Донеччини досі залишаються 56 дітей
фото: Офіс президента України

Триває примусова евакуація дітей із 21 населеного пункту Донецької області

Із населених пунктів Донецької області, у яких ведуться активні бойові дії, від минулого тижня вдалося евакуювати 70 дітей. Ще 56 досі залишаються там. Про це повідомила міністерка з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Ірина Верещук, передає «Радіо Свобода».

За словами посадовиці, зараз ведеться примусова евакуація дітей із 21 населеного пункту Донеччини. Ще минулого тижня там залишалося 126 дітей, станом на 20 квітня – 56.

Верещук зазначила, що люди охоче виїжджають, якщо розуміють, куди їдуть. Однак на місцевих також впливає і російська пропаганда, додала вона.

«Наше завдання як влади зробити так, щоб люди розуміли, що відбувається, об’єктивно оцінювали ступені ризику, особливо для дітей, особливо для тих, хто не може про себе подбати самотужки і евакуюватися», – наголосила міністерка.

За її словами, примусова евакуація дітей також триває у прифронтових селах Херсонської та Запорізької областей.

Як повідомлялося, віцепрем'єр-міністерка України Ірина Верещук заявила, що процес повернення викрадених дітей Росією відбувається точково. Такий спосіб дозволив Україні повернути додому 327 викрадених дітей.

До слова, триває 422-га доба повномасштабної війни Росії проти України. Противник ціною великих втрат основні зусилля зосереджує на веденні наступальних дій на Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Мар’їнському напрямках. Протягом минулої доби на них відбито понад 60 атак противника. Найзапекліші бої ведуться за місто Бахмут. 

Теги: діти евакуація Ірина Верещук

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