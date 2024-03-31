Окупанти знову підуть на Київ? Кличко зробив заяву

Кличко запевнив, що столиця набагато краще підготовлена до можливого наступу РФ, аніж два роки тому

Кличко: «Київ був і є мішенню для Путіна»

Мер Києва Віталій Кличко допускає, що столиця знову може стати мішенню для сухопутних військ Росії. Про це посадовець заявив в інтерв'ю німецькому виданню Bild.

«Київ був і залишається мішенню для Путіна, тому що столиця – це серце країни. Але ми набагато краще підготовлені до цього, ніж два роки тому. Якщо Путін ухвалить таке рішення, це буде криваве рішення», – сказав Кличко.

Він також закликав Захід посилити підтримку України й надати більше засобів протиповітряної оборони: «Нам терміново потрібно більше засобів ППО, більше зенітних ракет!».

Нагадаємо, що на Київщині триває будівництво фортифікаційних споруд. Нині встановлено вже майже 10 тисяч бетонних пірамід та облаштовано протитанковий рів.

До слова, ветеран Служби зовнішньої розвідки, генерал-лейтенант Василь Богдан вважає, що армія Росії впродовж наступних трьох-чотирьох місяців не здатна наростити достатній потенціал для того, щоб здійснити широкомасштабний наступ на позиції Збройних сил України.

На думку голови Об'єднаного комітету начальників штабів генерала США Чарльза Брауна, побоювання щодо імовірного масштабного весняного наступу російських окупантів на Україну можуть бути перебільшеними.

Раніше президент Володимир Зеленський заявив, що українські військові змогли стабілізувати ситуацію на фронті. Однак, імовірно, Росія готує новий наступ.