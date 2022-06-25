Через шторм корабельне угруповання РФ у Чорному морі «схудло»

Мандруючі міни можуть траплятися в будь-яких районах моря і виштовхуватися до узбережжя

Тривалий шторм у Чорному морі змусив частину корабельного угруповання ворожого флоту укритися в пунктах базування. Про це повідомляє Оперативне командування «Південь».

«Корабельне угруповання ворожого флоту під впливом тривалого шторму «схудло» до двох ракетних та одного великого десантного корабля. Інші укрилися в пунктах базування», - йдеться в повідомленні.

Але загроза ракетних ударів лишається і з моря, і з неба, і з суходолу.

Військові попереджають, що шторм ще не вщух, тож мандруючі міни можуть траплятися в будь-яких районах моря і виштовхуватися до узбережжя.

Раніше повідомлялося, що у Чорному морі поблизу берегів України корабельне угруповання ворожих сил складає п’ять ракетних кораблів, три ВДК та підводний човен. Вони несуть загрозу ракетного удару 44 крилатими ракетами.

Чорноморський флот Росії планує замінувати територію Чорного моря в районі українських портів.

23 червня, питання експорту зерна з України обговорили міністри закордонних справ Великої Британії та Туреччини. Очільниця британського МЗС Ліз Трасс заявила, що українські порти мають бути розблоковані протягом найближчого місяця.

Додамо, що у травні, начебто погоджуючись на розблокування українських портів, Росія вимагала від України самотужки розмінувати акваторію, яку ЗСУ замінували для убезпечення від російської атаки з моря.