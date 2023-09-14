Дрони атакують окупований Крим: в Євпаторії «бавовна» (фото, відео)

Мешканці Євпаторії повідомили про вибухи і пожежу

Дрони, ймовірно, вдарили по установці ППО окупантів

У четвер, 14 вересня, на світанку прогриміли вибухи у районі Євпаторії на західному березі тимчасово окупованого Криму. Користувачі соцмереж пишуть про звуки прольоту безпілотників та роботу ППО.

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Про прольоти дронів, кілька вибухів і заграву повідомляють, наприклад, місцеві жителі у групі «AMS EUPATORIA Євпаторія» у телеграмі.

Телеграм-канал «Кримський вітер» з посиланням на користувачів повідомляє, що дрони, ймовірно, вдарили по установці ППО окупантів.

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Також повідомляється, що безпілотники продовжують летіти.

Як відомо, в районі Євпаторії у захопленому Росією Криму розташовано кілька військових частин. Недалеко від неї знаходиться і військовий аеродром Саки, по якому українська армія вже завдавала удару.

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Нагадаємо, у ніч проти 13 вересня в тимчасово окупованому Севастополі пролунали вибухи, після яких на місці здійнялась пожежа. Згодом стало відомо, що внаслідок атаки уражено великий російський десантний корабель. Також пошкоджено підводний човен РФ.

Раніше повідомлялося, що унаслідок ударів і вибухів із пожежею на території морського заводу у тимчасово окупованому Севастополі в ніч проти 13 вересня було пошкоджено щонайменше два кораблі російських загарбників.

У мережі з’явилися фото наслідків нічного ракетного удару Повітряних сил ЗСУ по військовій інфраструктурі та кораблях Чорноморського флоту Росії у Корабельній бухті тимчасово окупованого Севастополя.