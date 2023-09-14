Головна Країна Події в Україні
search button user button menu button

Дрони атакують окупований Крим: в Євпаторії «бавовна» (фото, відео)

Оксана Воронцова
glavcom.ua
Дрони атакують окупований Крим: в Євпаторії «бавовна» (фото, відео)
Мешканці Євпаторії повідомили про вибухи і пожежу
фото із соцмережі

Дрони, ймовірно, вдарили по установці ППО окупантів

У четвер, 14 вересня, на світанку прогриміли вибухи у районі Євпаторії на західному березі тимчасово окупованого Криму. Користувачі соцмереж пишуть про звуки прольоту безпілотників та роботу ППО.

Про прольоти дронів, кілька вибухів і заграву повідомляють, наприклад, місцеві жителі у групі «AMS EUPATORIA Євпаторія» у телеграмі.

Дрони атакують окупований Крим: в Євпаторії «бавовна» (фото, відео) фото 1
Дрони атакують окупований Крим: в Євпаторії «бавовна» (фото, відео) фото 2
Дрони атакують окупований Крим: в Євпаторії «бавовна» (фото, відео) фото 3

Телеграм-канал «Кримський вітер» з посиланням на користувачів повідомляє, що дрони, ймовірно, вдарили по установці ППО окупантів.

Також повідомляється, що безпілотники продовжують летіти.

Як відомо, в районі Євпаторії у захопленому Росією Криму розташовано кілька військових частин. Недалеко від неї знаходиться і військовий аеродром Саки, по якому українська армія вже завдавала удару.

Нагадаємо, у ніч проти 13 вересня в тимчасово окупованому Севастополі пролунали вибухи, після яких на місці здійнялась пожежа. Згодом стало відомо, що внаслідок атаки уражено великий російський десантний корабель. Також пошкоджено підводний човен РФ. 

Раніше повідомлялося, що унаслідок ударів і вибухів із пожежею на території морського заводу у тимчасово окупованому Севастополі в ніч проти 13 вересня було пошкоджено щонайменше два кораблі російських загарбників.

У мережі з’явилися фото наслідків нічного ракетного удару Повітряних сил ЗСУ по військовій інфраструктурі та кораблях Чорноморського флоту Росії у Корабельній бухті тимчасово окупованого Севастополя.  

Теги: Крим окупанти безпілотник вибух окупація

Читайте нас

Читайте нас у Google News Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Закон доручає Кабінету Міністрів протягом місяця визначити території та адміністративні центри територіальних громад в АР Крим
Зеленський підписав закон про впорядкування адміністративно-територіального устрою Криму
5 вересня, 05:41
У Криму прогриміли потужні вибухи: здіймається дим (відео)
У Криму прогриміли потужні вибухи: здіймається дим (відео)
29 серпня, 14:53
Окупанти відправляють школярів із Криму на курси військової підготовки
Окупанти відправляють школярів із Криму на курси військової підготовки
31 серпня, 09:24
«Нафтогаз» використовуватиме «вишки Бойка», щойно це дозволятиме безпекова ситуація
Україна повернула «Вишки Бойка». «Нафтогаз» зробив заяву
11 вересня, 21:04
Цієї ночі в тимчасово окупованому Севастополі пролунали вибухи
Україна вдарила по заводу Порошенка. Все, що відомо про атаку на Севастополь
Вчора, 13:51
Від Ізраїлю у Кримській платформі візьмуть участь голова Комітету міжнародної політики і оборони Кнесету Юлій Едельштейн (праворуч) та депутат Зеєв Елькін
Ізраїль – вперше на Кримській платформі. Член делегації пояснив символізм події
Вчора, 18:00
Загальна сума заявлених збитків може становити близько 1 трлн рублів
РФ хоче стягнути з України збитки через «водну блокаду» кримських об'єктів
Вчора, 15:49
За словами Порошенка, «вкрадене не приносить успіху, а за злочини завжди треба відповідати»
Україна вдарила по заводу Порошенка в Севастополі. Експрезидент відреагував
Вчора, 14:01
В окупованому Криму гострий дефіцит пального
В окупованому Криму гострий дефіцит пального
12 вересня, 07:31

Події в Україні

Атака безпілотників на РФ, Блінкен озвучив ключову мету США в Україні: головне за ніч
Атака безпілотників на РФ, Блінкен озвучив ключову мету США в Україні: головне за ніч
Окупанти розмалювали Мелітополь портретами царів, пропагандистів і убивць
Окупанти розмалювали Мелітополь портретами царів, пропагандистів і убивць
Дрони атакують окупований Крим: в Євпаторії «бавовна» (фото, відео)
Дрони атакують окупований Крим: в Євпаторії «бавовна» (фото, відео)
ЗСУ просунулися на кількох напрямках та продовжують наступати – ISW
ЗСУ просунулися на кількох напрямках та продовжують наступати – ISW
Атака на російський корабель у Севастополі: якими ракетами Україна завдала удару
Атака на російський корабель у Севастополі: якими ракетами Україна завдала удару
У Дніпрі пролунала серія вибухів
У Дніпрі пролунала серія вибухів

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
274K
Україна вдарила по заводу Порошенка в Севастополі. Експрезидент відреагував
47K
Як закінчиться війна в Україні: Кім Чен Ин зробив шокуючу заяву
34K
На Київщині лунатимуть вибухи: місцева влада закликає йти в укриття у разі сигналу тривоги
22K
Повільний і наповнений алкоголем: що відомо про суперпотяг Кім Чен Ина
19K
Патріарх Кирило закликав прихожан РПЦ йти на війну
18K
Перекладач Кім Чен Ина курйозно обмовився на зустрічі з Путіним (відео)

Новини

Більшість областей накриють дощі: прогноз погоди на 14 вересня
Сьогодні, 04:51
14 вересня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Сьогодні, 00:51
Нардепка Яна Зінкевич потрапила до рейтингу Time100 Next
Вчора, 19:10
ДТЕК Енерго просить іноземних кредиторів зняти обмеження на інвестиції в ремонт ТЕС і надійність шахт
Вчора, 17:15
У Києві пройде панахида за загиблими журналістами
Вчора, 13:29
Нардеп дав оцінку підготовки підприємств до зими
Вчора, 11:09

Прес-релізи

Асоціація міст України та Рух «Чесно» проведуть всеукраїнський марафон «Україна проти 5655»
Асоціація міст України та Рух «Чесно» проведуть всеукраїнський марафон «Україна проти 5655»
5 вересня, 13:54
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2023, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Засновники: Віктор Шлінчак та Юлія Лимар

Інформаційне агентство «Главком», Свідоцтво № 215-78Р

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту