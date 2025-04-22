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У Росії стався вибух на одному із найбільших складів боєприпасів

Катерина Іванова
glavcom.ua
Катерина Іванова
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У Росії стався вибух на одному із найбільших складів боєприпасів
Відстань від крайньої точки кордону України та Росії до арсеналу – понад 500 км
колаж: glavcom.ua

На складах вирує пожежа, жителі селища поблизу евакуюються

У Росії стався вибух на одному із найбільших складів боєприпасів, розташований біля селища Барсово Володимирської області. Як передає «Главком», про це повідомляють місцеві телеграм-канали.

Так, біля селища розташований 51-й арсенал Головного управління ракетно-артилерійського управління (ГРАУ) Міноборони РФ.

Відстань від крайньої точки кордону України та Росії до арсеналу – понад 500 км.

У Росії стався вибух на одному із найбільших складів боєприпасів фото 1
скриншот: google.com.ua/maps
У Росії стався вибух на одному із найбільших складів боєприпасів фото 2
скриншот: google.com.ua/maps

Оголошено евакуацію найближчого селища Барсове. 

Це вже не перші вибухи у цій місцевості. Ще у червні 2022 року тут було доволі гучно.

В результаті пожежі почалася детонація боєприпасів, яка стала причиною знищення декількох сотень протитанкових комплексів, а також снарядів для них. Джерела повідомляють про щонайменше трьох загиблих російських солдатів. За даними пропагандистських ЗМІ, пізніше кількість жертв вибуху на складі боєприпасів у військовій частині селища Барсово зросла до п'яти осіб.

Раніше бійці ГУР Міністерства оборони України в районі населеного пункту Тьоткіно на Курщині знищили ворожу позицію із важливим супутниковим обладнанням.

До слова, Сили оборони України уразили радіолокаційну техніку російських окупантів у Білгородській області.

Нагадаємо, Сили оборони атакували дронами аеродром «Енгельс» у Саратовській області РФ, де базується стратегічна авіація, що завдає ударів по Україні.

Аеродром є ключовою базою стратегічної авіації РФ, які завдають ракетних ударів по Україні. Там дислокуються бомбардувальники Ту-95МС, Ту-22М3 та Ту-160, а також розміщені склади з фугасними та керованими авіабомбами, крилатими ракетами.

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Теги: війна

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