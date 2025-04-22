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Президент зустрівся із членами Всеукраїнської ради церков: що обговорювали

Катерина Іванова
glavcom.ua
Катерина Іванова
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Президент зустрівся із членами Всеукраїнської ради церков: що обговорювали
Під час зустрічі президент і представники духовенства обговорили подальший розвиток військового капеланства
фото: president.gov.ua

Президент подякував священнослужителям за молитви та підтримку українських воїнів і всіх людей під час війни

Президент України Володимир Зеленський провів зустріч із членами Всеукраїнської ради церков і релігійних організацій. Як передає «Главком», про це йдеться на сайті Офісу президента України.

Глава держави висловив співчуття у зв’язку зі смертю Папи Римського Франциска. Володимир Зеленський відзначив роль Понтифіка й Ватикану в поверненні українських дітей і звільненні полонених.

Президент також подякував священнослужителям за молитви та підтримку українських воїнів і всіх людей під час війни. «Україна – перша, хто хоче завершити цю війну. Цими днями відбудуться важливі зустрічі, у яких візьмуть участь разом представники США та Європи», – зазначив він.

Глава держави подякував церквам і релігійним організаціям за адвокацію підтримки України у світі, спрямовану на досягнення справедливого та надійного миру, донесення світові правди про війну та героїчну боротьбу українського народу, про реальну ситуацію з правом на свободу совісті в країні.

Під час зустрічі президент і представники духовенства обговорили подальший розвиток військового капеланства, що надає вагому підтримку захисникам і захисницям на передовій. 

Президент зустрівся із членами Всеукраїнської ради церков: що обговорювали фото 1
фото: president.gov.ua

У зустрічі також узяли участь: віцепрем’єр-міністр – міністр національної єдності Олексій Чернишов, заступниця керівника Офісу Глави держави Олена Ковальська, голова Державної служби України з етнополітики та свободи совісті Віктор Єленський.

Нагадаємо, світ сколихнула новина про смерть Папи Римського Франциска, який очолював католицьку церкву з 2013 року. Його понтифікат був сповнений реформ, спрямованих на модернізацію церкви, а також активної участі у вирішенні глобальних соціальних та екологічних проблем. Тепер перед католицькою спільнотою постає питання: хто стане наступним главою Ватикану? 

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Теги: священник церква Володимир Зеленський

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