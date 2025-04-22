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У Санкт-Петербурзі спалахнула масштабна пожежа: деталі

Катерина Іванова
glavcom.ua
Катерина Іванова
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У Санкт-Петербурзі спалахнула масштабна пожежа: деталі
Наразі з'ясовуються обставини події
фото: скриншот відео

На складі площею близько 500 квадратних метрів потужна пожежа

У районі Шушара Санкт-Петербурга спалахнула пожежа. Як передає «Главком», про це повідомляють місцеві телеграм-канали.

За повідомленнями очевидців у соціальних мережах, спалах трапився біля Новгородського проспекту. За іншою інформацією, пожежа поблизу – на складі на Дизельному проїзді.

Наразі з'ясовуються обставини події. Інформації щодо постраждалих немає.

Також сьогодні у Росії стався вибух на одному із найбільших складів боєприпасів, розташований біля селища Барсово Володимирської області. Так, біля селища розташований 51-й арсенал Головного управління ракетно-артилерійського управління (ГРАУ) Міноборони РФ.

Оголошено евакуацію найближчого селища Барсове. Це вже не перші вибухи у цій місцевості. Ще у червні 2022 року тут було доволі гучно.

В результаті пожежі почалася детонація боєприпасів, яка стала причиною знищення декількох сотень протитанкових комплексів, а також снарядів для них. Джерела повідомляють про щонайменше трьох загиблих російських солдатів. За даними пропагандистських ЗМІ, пізніше кількість жертв вибуху на складі боєприпасів у військовій частині селища Барсово зросла до п'яти осіб.

Раніше бійці ГУР Міністерства оборони України в районі населеного пункту Тьоткіно на Курщині знищили ворожу позицію із важливим супутниковим обладнанням.

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Теги: пожежа Санкт-Петербург

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