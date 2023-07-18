Зеленський провів зустріч з делегацією Японії: про що говорили
Під час зустрічі було приділено увагу перспективам залучення технологічного потенціалу Японії для повоєнної відбудови України
Акіхіко Танака, глава Японського агентства міжнародного співробітництва (JICA), прибув до Києва у рамках свого візиту. Він зустрівся з українським лідером Володимиром Зеленським. Про це повідомляє пресслужба Офісу президента.
Зеленський та Танака під час зустрічі обговорили пріоритетні напрями діяльності JICA в Україні. Президент України підкреслив важливість залучення Японії до виробництва обладнання для розмінування, розбудови мережі реабілітаційних центрів для ветеранів та військових, а також виробництва енергетичного обладнання.
Зеленський також підкреслив важливість реалізації започаткованих інфраструктурних проєктів за участю JICA, а саме модернізації Бортницької станції аерації в Києві.
Сторони також приділили увагу перспективам залучення технологічного потенціалу Японії для повоєнної відбудови України за такими напрямами, як виробництво енергетичного обладнання, літієвих акумуляторів, водню й автомобілів.
Зазначається, що агентство JICA приєднається до модернізації Бортницької станції аерації в Києві.
Глава держави подякував Японії за лідерство та підтримку України під час головування в G7. Зеленський також подякував Японському агентству міжнародного співробітництва, яке з початку повномасштабно війни надало Україні допомогу на понад 1,1 млрд доларів.
Повідомлялося, що Токіо веде переговори про постачання артилерійських снарядів до США, аби поповнити запаси, які допоможуть ЗСУ у контрнаступі.
Раніше Японія передала Україні 100 військових транспортних засобів, зокрема вантажівки та позашляховики.
До слова, Сполучені Штати Америки найближчими днями оголосять про новий пакет військової допомоги для України на суму $1,3 млрд.
Коментарі — 0