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Зеленський провів зустріч з делегацією Японії: про що говорили

Діана Гасюк
glavcom.ua
Зеленський провів зустріч з делегацією Японії: про що говорили
Володимир Зеленський та Акіхіко Танак
фото: Офіс президента

Під час зустрічі було приділено увагу перспективам залучення технологічного потенціалу Японії для повоєнної відбудови України

Акіхіко Танака, глава Японського агентства міжнародного співробітництва (JICA), прибув до Києва у рамках свого візиту. Він зустрівся з українським лідером Володимиром Зеленським. Про це повідомляє пресслужба Офісу президента.

Зеленський та Танака під час зустрічі обговорили пріоритетні напрями діяльності JICA в Україні. Президент України підкреслив важливість залучення Японії до виробництва обладнання для розмінування, розбудови мережі реабілітаційних центрів для ветеранів та військових, а також виробництва енергетичного обладнання.

Зеленський також підкреслив важливість реалізації започаткованих інфраструктурних проєктів за участю JICA, а саме модернізації Бортницької станції аерації в Києві.

Сторони також приділили увагу перспективам залучення технологічного потенціалу Японії для повоєнної відбудови України за такими напрямами, як виробництво енергетичного обладнання, літієвих акумуляторів, водню й автомобілів.

Зазначається, що агентство JICA приєднається до модернізації Бортницької станції аерації в Києві.

Глава держави подякував Японії за лідерство та підтримку України під час головування в G7. Зеленський також подякував Японському агентству міжнародного співробітництва, яке з початку повномасштабно війни надало Україні допомогу на понад 1,1 млрд доларів.

Повідомлялося, що Токіо веде переговори про постачання артилерійських снарядів до США, аби поповнити запаси, які допоможуть ЗСУ у контрнаступі.

Раніше Японія передала Україні 100 військових транспортних засобів, зокрема вантажівки та позашляховики.

До слова, Сполучені Штати Америки найближчими днями оголосять про новий пакет військової допомоги для України на суму $1,3 млрд. 

Теги: Японія вантажівки розмінування Володимир Зеленський переговори

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