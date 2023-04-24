Через агресію РФ у світі рекордно зросли видатки на оборону: хто витрачає найбільше

Дослідники зафіксували в Україні найвищий річний приріст військових витрат за весь період спостережень

Повномасштабне вторгнення РФ в Україну та напруженість у Східній Азії спричинили зростання військових видатків у багатьох країнах світу. Загальний обсяг витрат на військові потреби у світі досяг рекордної суми у 2,24 трильйона доларів. Про це йдеться у звіті Стокгольмського міжнародного інституту досліджень проблем миру (SIPRI).

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Так, найбільші військові видатки у 2022 році мали Сполучені Штати, Китай та Росія – на них припало 56% загального світового обсягу, який зростає восьмий рік поспіль.

Через напад Росії на Україну у 2022 році різко збільшили свої військові бюджети, зокрема: Фінляндія (+36%), Литва (+27%), Швеція (+12%) та Польща (+11%). Данія оголосила про намір послідовно збільшувати витрати на оборону протягом найближчого десятиліття.

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Як зазначається, видатки Великої Британії досягли $68,5 млрд, із яких 2,5 млрд пішли на допомогу Україні.

Військові витрати Німеччини торік зросли на 2,3% і сягнули 55,8 млрд доларів. Також Берлін створив позабюджетний фонд у розмірі 105 млрд для переозброєння Бундесверу.

Водночас США витратили на оборону $877 млрд – 39% від загальних світових показників. Такий ріст зумовлений переважно військовою допомогою Україні.

Китай же залишається другою у світі країною за величиною військових витрат — вони становлять майже $292 млрд.

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На тлі напруженості у відносинах із Пакистаном і Китаєм Індія збільшила свої військові витрати до $81,4 млрд.

У рейтингу країн із найбільшими військовими бюджетами також опинилася Саудівська Аравія ($75 млрд, +16%).

Тим часом в Україні дослідники зафіксували найвищий річний приріст військових витрат за весь період спостережень. Торік обсяг фінансування оборонної галузі досяг $44 млрд (+640%). Військові витрати України становлять до 34% ВВП.

Нагадаємо, що в березні Білий дім скерував Конгресу США проєкт оборонного бюджету, у якому передбачено найбільші від закінчення Другої світової війни витрати на оборону держави у мирний час – $886 млрд.

Як повідомлялося, Кабінет міністрів пропонував Верховній Раді збільшити видатки державного бюджету України на 537 млрд грн.