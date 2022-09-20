Рашисти вдарили по Запоріжжю ракетами С-300 

Наразі про постраждалих невідомо

Ворог надвечір 20 вересня ударив ракетами С-300 по Запорізькому району: селах Григорівка, Юлївка, Річне, смт Комишуваха. В Юлївці і Камишувасі зафіксовано по три прильоти. Про це повідомив голова обласної військової адміністрації Олександр Старух.

Інформація щодо постраждалих та руйнувань з’ясовується.

Нагадаємо, сьогодні, 20 вересня, у Запоріжжі пролунала серія вибухів. В області була оголошена повітряна тривога.

Напередодні російські загарбники кілька разів атакували Запоріжжя. Два снаряди поцілили в трансформаторну підстанцію біля великого житлового масиву в одному з районів міста Запоріжжя.

Як повідомлялося, у ніч на 19 вересня окупанти обстріляли Запоріжжя. Відомо про вісім прильотів. Попередньо, знову мішенню стали об’єкти інфраструктури.

Також у ніч на 19 вересня у районі території Південноукраїнської АЕС прогриміли вибухи. Це сталося після оголошення повітряної тривоги.