Від чого залежатиме успіх ЗСУ на полі бою взимку – прогноз ISW

Експерти припускають, що ЗСУ, ймовірно, готуються скористатися перевагами замерзлого ґрунту для полегшення просування

Здатність України зберегти перевагу і продовжити оперативні успіхи залежить від того, чи продовжать Сили оборони послідовні операції взимку. Такого висновку дійшли експерти Інституту вивчення війни (ISW).

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Українські офіційні особи повідомили, що ЗСУ планують продовжувати наступальні операції протягом зими, щоб закріпити нещодавні успіхи на полі бою і не дати російським військам перехопити ініціативу на полі бою.

Проте американська розвідка прогнозує, що «темпи війни в Україні сповільняться протягом зими».

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Як зазначають експерти інституту, здатність України утримувати військову ініціативу та продовжувати динаміку поточних оперативних успіхів залежить від того, чи будуть українські сили продовжувати проводити послідовні операції протягом зими 2022-2023 років.

Також припускають, що ЗСУ, ймовірно, готуються скористатися перевагами замерзлого ґрунту для полегшення просування у порівнянні з рухом багнюкою, притаманною осіннім місяцям.

Основні висновки аналітиків інституту:

Українські офіційні особи зазначили, що ЗСУ продовжуватимуть контрнаступальні операції протягом зими.

Здатність України утримувати ініціативу залежить від продовження українськими військами контрнаступальних операцій взимку 2022-2023 років.





Російські джерела повідомили, що українські війська продовжують контрнаступальні операції на Кремінському та Сватівському напрямках.





Окупанти продовжували вести наступальні операції в районі Бахмута й Авдіївки.





Групи мобілізованих російських військовослужбовців продовжують зривати зусилля командування армії РФ з нарощування сил, відмовляючись воювати, проявляючи непокору та зухвалість.





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Нагадаємо, секретар з питань Повітряних сил США Френк Кендалл заявив, що президент Росії Володимир Путін «очевидно сильно переоцінив» можливості своєї армії.

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