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Від чого залежатиме успіх ЗСУ на полі бою взимку – прогноз ISW

Юрій Лящук
glavcom.ua
Від чого залежатиме успіх ЗСУ на полі бою взимку – прогноз ISW
Українські війська продовжують контрнаступальні операції
фото з відкритих джерел

Експерти припускають, що ЗСУ, ймовірно, готуються скористатися перевагами замерзлого ґрунту для полегшення просування

Здатність України зберегти перевагу і продовжити оперативні успіхи залежить від того, чи продовжать Сили оборони послідовні операції взимку. Такого висновку дійшли експерти Інституту вивчення війни (ISW).

Українські офіційні особи повідомили, що ЗСУ планують продовжувати наступальні операції протягом зими, щоб закріпити нещодавні успіхи на полі бою і не дати російським військам перехопити ініціативу на полі бою.

Проте американська розвідка прогнозує, що «темпи війни в Україні сповільняться протягом зими».

Як зазначають експерти інституту, здатність України утримувати військову ініціативу та продовжувати динаміку поточних оперативних успіхів залежить від того, чи будуть українські сили продовжувати проводити послідовні операції протягом зими 2022-2023 років.

Також припускають, що ЗСУ, ймовірно, готуються скористатися перевагами замерзлого ґрунту для полегшення просування у порівнянні з рухом багнюкою, притаманною осіннім місяцям.

Основні висновки аналітиків інституту:

  • Українські офіційні особи зазначили, що ЗСУ продовжуватимуть контрнаступальні операції протягом зими.
  • Здатність України утримувати ініціативу залежить від продовження українськими військами контрнаступальних операцій взимку 2022-2023 років.

  • Російські джерела повідомили, що українські війська продовжують контрнаступальні операції на Кремінському та Сватівському напрямках.

  • Окупанти продовжували вести наступальні операції в районі Бахмута й Авдіївки.

  • Групи мобілізованих російських військовослужбовців продовжують зривати зусилля командування армії РФ з нарощування сил, відмовляючись воювати, проявляючи непокору та зухвалість.

  • Російські війська, ймовірно, публічно страчували мешканців окупованої Луганської області за звинуваченнями у партизанській діяльності.

Раніше повідомлялось, що Росія намагається перекинути стратегічні озброєння із Сирії до України.

Нагадаємо, секретар з питань Повітряних сил США Френк Кендалл заявив, що президент Росії Володимир Путін «очевидно сильно переоцінив» можливості своєї армії.

Раніше державний секретар США Ентоні Блінкен заявив, що російський диктатор Володимир Путін прийняв тактику випаленої землі, тому що його збройні сили не змогли досягти своїх попередніх завойовницьких цілей у війні проти України.

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Теги: зима контрнаступ росія ЗСУ війна

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