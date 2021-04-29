Від нічних заморозків до +18 вдень: прогноз погоди в Україні на сьогодні

Невеликий дощ у четвер можливий лише на Львівщині та Закарпатті

У четвер, 29 квітня, в Україні очікується мінлива хмарність, без опадів, лише вдень на Львівщині та Закарпатті місцями невеликий дощ.

Про це йдеться у прогнозі Укргідрометцентру.

За даними синоптиків, вітер сьогодні буде переважно південно-східний, 7-12 м/с. Температура вночі у південній частині та на Закарпатті 3-8° тепла, на решті території 1-6° тепла, на поверхні ґрунту заморозки 0-5°, у Сумській, Харківській та Луганській областях сильні заморозки у повітрі 0-3°; вдень в Україні 13-18° тепла; на високогір'ї Карпат вночі від 4° тепла до 1° морозу, вдень 8-13° тепла.

У столиці також утримається холодна погода: вночі заморозки у повітрі 0-2°, температура вдень 11-13° тепла. На Київщині вночі сильні заморозки у повітрі 0-5°, температура вдень 9-14° тепла. Опади не очікуються. Вітер змінних напрямків, 3-8 м/с.

Нагадаємо, на Великдень синоптики прогнозують тепло.

Тим часом, у Києві відклали відкриття виставки тюльпанів через несприятливі погодні умови.