Інші ділянки розведення сил на Донбасі не обговорюються, – Наєв



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Заступник начальника Генерального штабу Збройних сил України Сергій Наєв

Є тільки три цих ділянки. Подальші дії – не в компетенції військовослужбовців – Наєв

Заступник начальника Генерального штабу Збройних сил України Сергій Наєв зазначає, що ані в рамках Тристоронньої контактної групи в Мінську, ані на нарадах у Генштабі ЗСУ наразі не йде мова про інші ділянки розведення сил на Донбасі, окрім Станиці Луганської, Золотого і Петрівського.

Про це він заявив в ефірі одного з українських телеканалів.

«Я спілкувався перед ефіром з військовим, який бере участь у роботі Тристоронньої контактної групи, і питав, чи обговорювалися взагалі в межах ТКГ інші ділянки розведення, і отримав відповідь, що жодного разу, на всіх засіданнях, інші ділянки розведення не обговорювалися. Є тільки три цих ділянки. Подальші дії – не в компетенції військовослужбовців», – наголосив Наєв.

Заступник начальника Генштабу сказав, що присутній на всіх службових нарадах в Генштабі і «жодного разу про такі речі не чув».

Нагадаємо, у вівторок відведення в Золотому почалося, незважаючи на заяви про обстріл.

У штабі операції Об’єднаних сил заявили, що процес розведення сил і засобів біля Золотого-4 триватиме до 30 днів.

В районі проведення операції Об’єднаних сил наказом Командувача об’єднаних сил з 28 жовтня введено режим «жовтий».