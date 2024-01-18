НАЗК склало ще один протокол на очільника Конституційного суду

Якщо суд визнає Головатого винним, то йому загрожує покарання у вигляді штрафу

Як зазначає НАЗК, Головатий ухвалив рішення в умовах конфлікту інтересів, про який не повідомив у встановленому порядку

На виконувача обов'язків Конституційного суду України Сергія Головатого склали протокол про адміністративне правопорушення. Тепер він може втратити посаду. Про це повідомляє Національне агентство з питань запобігання корупції.

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Зазначається, що в.о. голови Конституційного суду України Сергій Головатий ухвалив рішення в умовах реального конфлікту інтересів, про який не повідомив у встановленому порядку.

Так, на розгляд до КСУ надійшла скарга, в якій заявник зазначав, що Сергій Головатий вніс завідомо недостовірні відомості до ухвали суду та наполягав на його звільненні.

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НАЗК пише, що не бажаючи виносити вказане звернення на розгляд спеціального пленарного засідання КСУ, звідки воно могло потрапити до комісії з питань регламенту та етики КСУ (на підставі висновку якої Головатого могло бути звільнено), воно запропонувало вказане звернення до розгляду в порядку денному звичайного засідання.

Процедура такого засідання не передбачає можливості спрямувати звернення до зазначеної комісії.

«Таким чином, будучи наділеним повноваженнями в.о. керівника КСУ, Головатий убезпечив себе від можливої подальшої перевірки власних дій, за результатами якої міг бути звільнений», – додало НАЗК.

Дії Головатого кваліфікували за фактом порушення вимог щодо запобігання та врегулювання конфлікту інтересів. НАЗК склало протокол і відправило його в.о. голови Конституційного суду на ознайомлення.

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«Якщо суд визнає чиновника винним, то йому загрожує покарання у вигляді штрафу, а також можливого внесення до Єдиного державного реєстру осіб, які вчинили корупційні або пов'язані з корупцією правопорушення», – пише НАЗК.

Дії судді можуть бути розцінені як вчинення ним істотного дисциплінарного проступку, у зв'язку з чим суддю може бути звільнено з посади.

Як повідомляв «Главком», виконувач обов’язків голови Конституційного суду Сергій Головатий одержав штраф у розмірі 1,7 тис. грн за невиконання законних вимог (приписів) Національного агентства з питань запобігання корупції (НАЗК).

До слова, 6 грудня 2023 року Венеційська комісія на ротаційній основі оновила керівний склад робочих органів на наступний дворічний період. Члена Венеційської Комісії від України, суддю Конституційного Суду України Сергія Головатого обрано Головою підкомісії з правовладдя («верховенства права»).

Суддя Конституційного суду, а нині виконувач обов’язків голови суду Сергій Головатий є доповідачем у конституційному провадженні за зверненням 49 народних депутатів. Наприкінці березня цього року обранці направили до Конституційного суду документ, в якому просили надати висновок щодо конституційності Угоди між Україною та Росією з питань перебування Чорноморського флоту Росії на території України. Вказана скандальна угода стала одним із перших кроків назустріч Росії Віктора Януковича, обраного президентом України на початку 2010 року.

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У 2010 році нинішній суддя Сергій Головатий був народним депутатом VI скликання і входив до фракції провладної Партії регіонів. У день «Х» він віддав свій голос за ратифікацію Угоди між Україною та Росією з питань перебування Чорноморського флоту Росії на території України.

У коментарі «Главкому» Сергій Головатий відкинув будь-які звинувачення на свою адресу щодо конфлікту інтересів у справі «харківських угод».