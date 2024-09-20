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За день енергетики повернули світло 10 населеним пунктам після ворожих атак – ДТЕК

Іван Гавриляк
glavcom.ua
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За день енергетики повернули світло 10 населеним пунктам після ворожих атак – ДТЕК
Минулого тижня енергетики ДТЕК Ріната Ахметова повернули світло в домівки понад 364 тисяч родин у 235 населених пунктах
фото: ДТЕК

Енергетики проводять роботи тільки після того, як отримують дозвіл на виконання ремонтів від ДСНС та ЗСУ

За добу енергетики ДТЕК повернули світло жителям понад 10 населених пунктів прифронтової Донеччини та Дніпропетровщини, що були без електрики через ворожі атаки. Про це йдеться в повідомленні ДТЕК. 

Зокрема, вчора ремонтні бригади ДТЕК з дозволу військових дісталися до низки пошкоджень та відновили роботу обладнання.

Завдяки цьому світло повністю чи частково повернулося у 10 населених пунктів, а 1,9 тис. родин знову з електрикою.

Водночас південь Дніпропетровщини продовжує потерпати від ворожих атак, через що регулярно пошкоджуються електромережі, а жителі лишаються без світла.

Тут за добу енергетики повернули світло в оселі майже 4 тис. родин.

Енергетики проводять роботи тільки після того, як отримують дозвіл на виконання ремонтів від ДСНС та ЗСУ.

Нагадаємо, минулого тижня енергетики ДТЕК Ріната Ахметова повернули світло в домівки понад 364 тисяч родин у 235 населених пунктах, що залишилися без електропостачання через обстріли.

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Теги: ДТЕК ремонт електроенергія обстріл

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