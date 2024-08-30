Відключення світла: «Укренерго» змінило графіки

Під час екстрених відключень світла планові графіки не діють

Споживання електроенергії залишається високим через спеку у більшості областей

«Укренерго» оновило графіки відключення електроенергії на 30 серпня. Залежно від області можуть діяти до трьох черг. Про це повідомляє пресслужба компанії.

«Споживання залишається високим через спеку у більшості областей. 29 серпня добовий максимум споживання був зафіксований вдень. Він був на тому ж рівні, що й попередньої доби», – йдеться у повідомленні.

Області, де запроваджено аварійні відключення

У Києві та Київській, Черкаській, Житомирській, Чернігівській, Харківській, Сумській, Полтавській, Дніпропетровській, Кіровоградській, Запорізькій, Вінницькій, Хмельницькій, Чернівецькій, Херсонській, Миколаївській, Одеській областях після скасування аварійних відключень, обмеження мають застосовуватись так:

00:00 – 18:00 – дві черги відключень;

18:00 – 21:00 – три черги відключень;

21:00 – 24:00 – дві черги відключень.

Області, де не запроваджено аварійні відключення

У Львівській, Тернопільській, Волинській, Івано-Франківській, Закарпатській, Рівненській областях - заходи обмеження застосовуються так:

00:00 – 6:00 – одна черга відключень;

6:00 – 9:00 – дві черги відключень;

9:00 – 14:00 – одна черга відключень;

14:00 – 18:00 – дві черги відключень;

18:00 – 21:00 – три черги відключень;

21:00 – 24:00 – дві черги відключень.

Графіки відключень світла для вашого регіону можете переглянути на сайтах обленерго та ДТЕК.

Як повідомлялося, у застосунку «Київ Цифровий» з'явився новий сервіс, який дозволяє дізнатись про ситуацію в енергосистемі та можливі відключення світла.

Нагадаємо, в Україні 30 серпня протягом доби діятимуть обмеження споживання електроенергії.

Раніше радник прем'єр-міністра України, члена Наглядової ради «Укренерго» Юрій Бойко заявив, що поки зарано говорити, які наслідки матиме масована атака на енергосистему, яка сталася 26 серпня, в питанні майбутніх відключень світла. Водночас плани щодо підготовки до зими доведеться коригувати.

До слова, президент Зеленський заявив, що захист енергооб'єктів України розробляється на різних рівнях. Він підкреслив важливість збереження деталей захисту в таємниці від ворога. Глава держави зазначив, що «не любить енергопіару» та не допустить того, щоб ворог дізнався куди той поцілив, а куди ні.