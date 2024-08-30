Головна Країна Події в Україні
search button user button menu button

Відключення світла: «Укренерго» змінило графіки

Ростислав Вонс
glavcom.ua
telegram social img facebook social img
Відключення світла: «Укренерго» змінило графіки
Під час екстрених відключень світла планові графіки не діють
фото: glavcom.ua

Споживання електроенергії залишається високим через спеку у більшості областей

«Укренерго» оновило графіки відключення електроенергії на 30 серпня. Залежно від області можуть діяти до трьох черг. Про це повідомляє пресслужба компанії.

«Споживання залишається високим через спеку у більшості областей. 29 серпня добовий максимум споживання був зафіксований вдень. Він був на тому ж рівні, що й попередньої доби», – йдеться у повідомленні.

Області, де запроваджено аварійні відключення

У Києві та Київській, Черкаській, Житомирській, Чернігівській, Харківській, Сумській, Полтавській, Дніпропетровській, Кіровоградській, Запорізькій, Вінницькій, Хмельницькій, Чернівецькій, Херсонській, Миколаївській, Одеській областях після скасування аварійних відключень, обмеження мають застосовуватись так:

  • 00:00 – 18:00 – дві черги відключень;
  • 18:00 – 21:00 – три черги відключень;
  • 21:00 – 24:00 – дві черги відключень.

Області, де не запроваджено аварійні відключення

У Львівській, Тернопільській, Волинській, Івано-Франківській, Закарпатській, Рівненській областях - заходи обмеження застосовуються так:

  • 00:00 – 6:00 – одна черга відключень;
  • 6:00 – 9:00 – дві черги відключень;
  • 9:00 – 14:00 – одна черга відключень;
  • 14:00 – 18:00 – дві черги відключень;
  • 18:00 – 21:00 – три черги відключень;
  • 21:00 – 24:00 – дві черги відключень.

Графіки відключень світла для вашого регіону можете переглянути на сайтах обленерго та ДТЕК.

Як повідомлялося, у застосунку «Київ Цифровий» з'явився новий сервіс, який дозволяє дізнатись про ситуацію в енергосистемі та можливі відключення світла.

Нагадаємо, в Україні 30 серпня протягом доби діятимуть обмеження споживання електроенергії.

Раніше радник прем'єр-міністра України, члена Наглядової ради «Укренерго» Юрій Бойко заявив, що поки зарано говорити, які наслідки матиме масована атака на енергосистему, яка сталася 26 серпня,  в питанні майбутніх відключень світла. Водночас плани щодо підготовки до зими доведеться коригувати. 

До слова, президент Зеленський заявив, що захист енергооб'єктів України розробляється на різних рівнях. Він підкреслив важливість збереження деталей захисту в таємниці від ворога. Глава держави зазначив, що «не любить енергопіару» та не допустить того, щоб ворог дізнався куди той поцілив, а куди ні.

Читайте також:

Теги: Укренерго відключення світла енергетика електроенергія

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

З 21 серпня ДТЕК запроваджує денний графік відключень електроенергії
ДТЕК повертає графіки відключень для жителів Київщини
21 серпня, 14:06
Наприкінці липня у Раді зареєстрували законопроєкт № 11455. Він пропонує звільнити від ввізного мита обладнання для вітроенергетики
Податкові стимули для всіх виробників зеленої енергії мають бути однаковими – експерт
17 серпня, 15:28
Унаслідок блекауту в Примор'ї зупинилися потяги
У Приморському краї РФ стався блекаут (відео)
16 серпня, 11:54
СБУ: Правоохоронці затримали посадовця Міненерго та трьох його спільників «на гарячому» після отримання частини хабаря
Заступника міністра енергетики спіймано на хабарі. Соцмережі шоковані одним фото
12 серпня, 14:02
Користуватися потужними електроприладами краще з 11:00 до 15:00
Чи будуть відключення світла 11 серпня: прогноз «Укренерго»
10 серпня, 17:11
Таких відключень, як у липні, ймовірно, вже не буде
Жорсткі відключення світла повернуться? Прогноз Міненерго
10 серпня, 16:29
Пыдприємства ДТЕК продовжують посилено готуватися до наступного опалювального сезону
З початку року ДТЕК запустив 11 нових вугільних лав
6 серпня, 16:50
Минулого тижня енергетики ДТЕК повернули світло понад 32 тисячам родин у більш ніж 60 населених пунктах
Енергетики цілодобово працюють над усуненням наслідків обстрілів. ДТЕК показала відео
4 серпня, 20:38
2 серпня відключення електроенергії в Україні не заплановані
«Укренерго» скасувало відключення світла на 2 серпня
1 серпня, 19:04

Події в Україні

Призначення начальника штабу Сил безпілотних спровокувало скандал
Призначення начальника штабу Сил безпілотних спровокувало скандал
Відключення світла: «Укренерго» змінило графіки
Відключення світла: «Укренерго» змінило графіки
У Києві та декількох областях запроваджено екстрені відключення світла
У Києві та декількох областях запроваджено екстрені відключення світла
Авіаудар по підприємству в Сумах: названо кількість постраждалих
Авіаудар по підприємству в Сумах: названо кількість постраждалих
Повітряні сили повідомили, чим окупанти атакували Україну вночі
Повітряні сили повідомили, чим окупанти атакували Україну вночі
Окупанти пошкодили підприємство на Дніпропетровщині
Окупанти пошкодили підприємство на Дніпропетровщині

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
47K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 30 серпня: ситуація на фронті
18K
Карта повітряних тривог України онлайн: де є загроза станом на зараз
12K
Одна із найменших країн Європи оголосила надзвичайний стан: що їй загрожує
5997
Суд відправив до в’язниці ухилянта і конфіскував у нього майно
5853
Путін відвідає Монголію, де його можуть арештувати
5266
Прогноз магнітних бур на 30 серпня – 1 вересня: якою буде сонячна активність

Новини

Атака на Суми, вибухи в Криму: головне за ніч
Сьогодні, 06:56
Атака БпЛА на Київ та відкриття Паралімпійських ігор: головне за ніч
Вчора, 06:56
Мінлива хмарність, до 33° тепла: прогноз погоди на 29 серпня
Вчора, 04:50
Проєкт «Сталевий фронт» Ахметова розпочав підготовку військових шкіперів
28 серпня, 12:50
Глава Федерації роботодавців транспорту оцінив плани «Укрзалізниці» підняти вантажні тарифи
28 серпня, 12:21
Атака на нафтобазу на Ростовщині, просування ворога біля Вугледара: головне за ніч
28 серпня, 06:40

Прес-релізи

Нові ідеї на українському ринку праці. У Києві пройшов головний кадровий форум
Нові ідеї на українському ринку праці. У Києві пройшов головний кадровий форум
19 липня, 16:09
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2024, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua