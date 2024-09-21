Борги в енергетиці можуть призвести до погіршення ситуації в галузі – ексзаступник міністра

За словами експерта, раніше на електронергію тримали певний рівень ціни, але стало зрозуміло, що компанії опиняються у ще більших боргах

Ексзаступник міністра вважає, що НКРЕКП, як незалежний регулятор, має спілкуватися з бізнесами

Якщо борги в енергетиці будуть накопичуватися, ситуація в галузі може погіршитися. Тоді підприємства не зможуть платити зарплати своїм працівникам. Про це заявив колишній заступник міністра енергетики Олексій Рябчин.

За його словами, раніше на електронергію тримали певний рівень ціни, але стало зрозуміло, що компанії опиняються у ще більших боргах.

«Може бути гірше, бо компанії можуть банально не заплатити своєму робітнику, і він в Європу поїде чи там перейде в приватне підприємство якесь працювати з більш конкурентними зарплатами», – попередив він.

Ексзаступник міністра вважає, що НКРЕКП, як незалежний регулятор, має спілкуватися з бізнесами, аналізувати їх бюджети, а також розуміти платоспроможність населення, щоб знаходити необхідну точку рівноваги.

Раніше директор Центру досліджень енергетики Олександр Харченко зазначав, що через величезні борги в енергетиці блокується розвиток нових проєктів, а потенційні інвестори заморожують існуючі.