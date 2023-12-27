Відправити 100 тис. правоохоронців на фронт? Голова Нацполіції прокоментував ідею

В Україні на сьогодні близько 100 тис. діючих поліцейських

Зі 100 тисяч поліцейських, які наразі працюють у підрозділах Національної поліції України, кожного дня в наряд заступають близько 20 тисяч правоохоронців. Ще близько 15 тисяч – слідчі та дізнавачі, 20 тисяч оперативників та тисячі поліцейських, які воюють на фронті, зокрема, у підрозділі «Лють». Про це заявив голова Національної поліції України Іван Вигівський в інтерв’ю «Українським новинам».

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Вигівський розповів, що деякі громадяни, державні службовці, посадовці кажуть, що в Національній поліції є 250 тис. поліцейських, і пропонують 100 тис. відправити на фронт.

«Дивно, коли про це заявляють не «диванні експерти», а люди, які працюють у державній системі і не знають елементарних цифр... Це в системі міліції було до 300 тис. осіб, а зараз по штату у нас 120 тис. поліцейських.

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При тому зазначається, що гранична штатна чисельність у нас була затверджена Кабміном у цьому році. Фактично в Україні на сьогодні близько 100 тис. діючих поліцейських.

«Тому, стосовно пропозиції мобілізувати 100 тис. поліцейських можу сказати, що ми вже максимально задіяні у складі Сил безпеки і оборони, а також дбаємо і про внутрішній фронт та безпеку всередині країни», – додав Вигівський.

Раніше повідомлялося, що з держслужбовців, поліцейських та інших правоохоронців можуть частково зняти броню, щоб відправити на фронт.

Політичний і військовий аналітик, ветеран АТО, екскомандир роти в батальйоні «Айдар» Євген Дикий заявив, що щонайменше 50 або 100 тисяч українських правоохоронців можна вже сьогодні призвати і забрати на фронт.

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Він зазначив, що в Україні зараз є 250 тис. поліцейських в тилу, що «трошки таки дофіга».

Нагадаємо, у новому законопроєкті про посилення мобілізації в Україні, який вчора зареєстрували у парламенті, передбачено низку заходів, які можуть бути застосовані до українців за відмову з'явитися до ТЦК.

Також передбачається звільнення військовослужбовців після 36 місяців безперервної служби в умовах воєнного стану.