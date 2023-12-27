Головна Країна Події в Україні
search button user button menu button

Відправити 100 тис. правоохоронців на фронт? Голова Нацполіції прокоментував ідею

Іванна Гордійчук
glavcom.ua
Відправити 100 тис. правоохоронців на фронт? Голова Нацполіції прокоментував ідею
Кожного дня в наряд заступають близько 20 тисяч правоохоронців
фото ілюстративне

В Україні на сьогодні близько 100 тис. діючих поліцейських

Зі 100 тисяч поліцейських, які наразі працюють у підрозділах Національної поліції України, кожного дня в наряд заступають близько 20 тисяч правоохоронців. Ще близько 15 тисяч – слідчі та дізнавачі, 20 тисяч оперативників та тисячі поліцейських, які воюють на фронті, зокрема, у підрозділі «Лють». Про це заявив голова Національної поліції України Іван Вигівський в інтерв’ю «Українським новинам».

Вигівський розповів, що деякі громадяни, державні службовці, посадовці кажуть, що в Національній поліції є 250 тис. поліцейських, і пропонують 100 тис. відправити на фронт.

«Дивно, коли про це заявляють не «диванні експерти», а люди, які працюють у державній системі і не знають елементарних цифр... Це в системі міліції було до 300 тис. осіб, а зараз по штату у нас 120 тис. поліцейських. 

При тому зазначається, що гранична штатна чисельність у нас була затверджена Кабміном у цьому році. Фактично в Україні на сьогодні близько 100 тис. діючих поліцейських.

«Тому, стосовно пропозиції мобілізувати 100 тис. поліцейських можу сказати, що ми вже максимально задіяні у складі Сил безпеки і оборони, а також дбаємо і про внутрішній фронт та безпеку всередині країни», – додав Вигівський. 

Раніше повідомлялося, що з держслужбовців, поліцейських та інших правоохоронців можуть частково зняти броню, щоб відправити на фронт.

Політичний і військовий аналітик, ветеран АТО, екскомандир роти в батальйоні «Айдар» Євген Дикий заявив, що щонайменше 50 або 100 тисяч українських правоохоронців можна вже сьогодні призвати і забрати на фронт. 

Він зазначив, що в Україні зараз є 250 тис. поліцейських в тилу, що «трошки таки дофіга».

Нагадаємо, у новому законопроєкті про посилення мобілізації в Україні, який вчора зареєстрували у парламенті, передбачено низку заходів, які можуть бути застосовані до українців за відмову з'явитися до ТЦК

Також передбачається звільнення військовослужбовців після 36 місяців безперервної служби в умовах воєнного стану. 

Теги: фронт звільнення війна поліція

Читайте нас

Читайте нас у Google News Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Українці можуть почати обривати зв’язки з державою для того, щою їх не призвали до війська
Нардеп назвав головні загрози законопроєкту про мобілізацію для економіки України
Сьогодні, 13:30
Нещадна мобілізація. Все, що треба знати про скандальний законопроєкт
Нещадна мобілізація. Все, що треба знати про скандальний законопроєкт Тема тижня
Вчора, 22:25
Президент України Володимир Зеленський у вечірньому зверненні
Зеленський прокоментував законопроєкт про зміни в мобілізації
Вчора, 22:40

Події в Україні

Відправити 100 тис. правоохоронців на фронт? Голова Нацполіції прокоментував ідею
Відправити 100 тис. правоохоронців на фронт? Голова Нацполіції прокоментував ідею
Стало відомо, коли може початися бойове застосування F-16 в Україні
Стало відомо, коли може початися бойове застосування F-16 в Україні
План «Б». Данілов розповів, що робитиме Україна без допомоги США
План «Б». Данілов розповів, що робитиме Україна без допомоги США
Масштабна повітряна тривога тривала трохи більше 15 хвилин
Масштабна повітряна тривога тривала трохи більше 15 хвилин
Наступний рік буде ще важчим – Тарнавський
Наступний рік буде ще важчим – Тарнавський
Тарнавський пояснив, чи є сенс утримувати Мар'їнку
Тарнавський пояснив, чи є сенс утримувати Мар'їнку

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
13K
Де в Україні розікрали найбільше коштів на відновлення: Держаудитслужба назвала місто
12K
Закон про мобілізацію. Чому всі такі налякані?
11K
На заводі Tesla робот напав на інженера
7466
УПЦ МП стала на захист своїх митрополитів, звинувачених у роботі на Росію
6721
Залужний прокоментував можливість мобілізації до ЗСУ осіб з інвалідністю
5713
Одна з країн ЄС заявила про труднощі з постачанням боєприпасів для України

Новини

Міненерго закликало промислові підприємства імпортувати електроенергію
Сьогодні, 13:34
Казки під ялинку: співробітники «Укртелеком» начитали аудіокнигу
Сьогодні, 13:10
Два роки допомоги ЗСУ. Фонд Порошенка оприлюднив звіт
Сьогодні, 10:47
У китайській гробниці знайшли таблицю множення віком 2300 років (фото)
Сьогодні, 08:42
Авіація ЗСУ вдарила по 17 базах окупантів – Генштаб
Сьогодні, 07:19
Вибухи в Одесі, атака дронів на Росію: головне за ніч
Сьогодні, 07:00

Прес-релізи

Як спілкуватися з ветеранами: створено чат-бот для військових та їхніх родин
Як спілкуватися з ветеранами: створено чат-бот для військових та їхніх родин
22 грудня, 09:23
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2023, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua