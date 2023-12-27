Нардеп назвав головні загрози законопроєкту про мобілізацію для економіки України

Українці можуть почати обривати зв’язки з державою для того, щою їх не призвали до війська

Депутат переконаний, що українська економіка зіткнеться з багатьма негативними наслідками

Прийняття законопроєкту про мобілізацію може змусити багатьох українців обірвати зв’язки з державою, що буде мати серйозні негативні наслідки для економіки нашої країни. Про це попередив глава комітету Верховної Ради з питань економічного розвитку Дмитро Наталуха у коментарі для Forbes.

Будь ласка, читайте текст після реклами

За словами депутата, українці можуть обірвати будь-які зв’язки з державою для того, щоб їх не модна було вирахувати, знайти і призвати. «Негативний ефект для економіки буде важко переоцінити», – підкреслив він.

Серед можливих наслідків нардеп назвав припинення роботи з державними банками (а це більша частина ринку), зняття готівки, перехід на сіре працевлаштування і, як наслідок – зниження податкових надходжень (коштом яких забезпечуються ЗСУ). Крім того, Наталуха прогнозує збільшення еміграції працездатних жінок, зниження внутрішньої логістики, а в результаті і зниження економічної активності.

Будь ласка, читайте текст після реклами

«Якщо у 2022-му частина населення тікала від ворожої держави, то при помилковому рішенні у 2024-му з’явиться ризик, що українці почнуть тікати вже від своєї», – підкреслив нардеп.

Нагадаємо, в Україні можуть запровадити певні зміни щодо механізму вручення повісток. Про це йдеться у новому законопроєкті, зареєстрованому на сайті парламенту. Його автори прагнуть, щоб до ТЦК та СП можна було викликати також з допомогою електронного кабінету призовника, військовозобов'язаного та резервіста. Також повістки можуть приходити на електронну пошту.