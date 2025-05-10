Відвідувачка Шевченківського гаю у Львові звинуватила працівника музею в домаганнях

У музеї розпочали розслідування інциденту

Відвідувачка Шевченківського гаю у Львові Юлія Круківська заявила, що зазнала сексуальних домагань від працівника музею. В установі розпочали службове розслідування й відсторонили працівника. Про це інформує «Главком», посилаючись на повідомлення потерпілої.

Жінка розповіла, що 3 травня прийшла в музей на виставку кераміки, на якій вирішила придбати один із виробів. Вона разом з іншими відвідувачами пішла до майстерні на території музею, де зберігалися вироби.

За її словами, згодом інші відвідувачі пішли з двору й вона залишилася вдвох із працівником музею. Жінка каже, що вони спілкувалися, а пізніше чоловік запропонував випити трохи алкоголю.

Юлія Круківська зазначила, що пропозиція не здалася їй загрозливою, а натомість вона видалася їй «атмосферною». За її словами, у хаті працівник музею почав обіймати й притискатися до неї. Жінка розповіла, що він не реагував на її прохання припинити.

«Ми зайшли до хати. Він налив дві чарки горілки, дістав печиво для закуски й дав мені чарку і печиво. Випили… Тоді він сказав: «Нумо обійматися», – і пішов на мене, обняв і почав дуже сильно притулятися до мене, тертись членом і казати: «Ти така худенька, гарненька дівчинка». Я вирвалась і налякано стояла біля столу, спитала, навіщо він це зробив і попросила зупинитися. Він почав казати, що в мене є якісь «чари» і що він одразу відчув збудження й у нього встав член, коли побачив мене», – розповідає Юлія Круківська.

Вона каже, що почала виходити з приміщення, й тоді чоловік знову почав її обіймати. Зрештою, їй вдалося піти. Юлія Круківська додала, що чоловік працює доглядачем хати з села Люта Ужгородського району.

У Музеї народної архітектури та побуту імені Климентія Шептицького повідомили, що почали службове розслідування цього інциденту. На час розслідування працівника відсторонили від роботи.

«Музей у цьому випадку не є бездіяльним, ми керуємося вимогами чинного законодавства: ми на зв’язку з заявницею, також працює спеціально створена комісія, а працівника буде відсторонено від роботи – до моменту з’ясування усіх обставин», – заявили в музеї.

У коментарі для «Суспільного. Львів» речниця поліції області повідомила, що правоохоронці розпочали перевірку ймовірних домагань до керамістки.

Раніше у соціальних мережах почали з’являтися відео з хештегом «Не мовчи». У них жінки розповідають про випадки домагань зі сторони викладачів, з якими їм довелося зіштовхнутися.

Також Нацполіція вказала на ознаки сексуального домагання.