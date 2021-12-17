Українські пластуни внесли до Ради Вифлеємський вогонь (фото)

Вогонь із рук українських скаутів отримав голова парламенту Руслан Стефанчук

Українські пластуни традиційно напередодні різдвяних свят принесли у Верховну Раду Вифлеємський вогонь. Про це наприкінці засідання парламенту оголосив спікер Руслан Стефанчук.

Пластуни внесли вогонь до зали під оплески депутатів та звернулися з промовою.

«Уже стало доброю традицією, що ми у цей час передаємо вам Вифлеємський вогонь миру. Це не просто полум’я, яке щороку запалюють на місці народження Ісуса Христа. Це насамперед символ миру, добра та злагоди. Любові до світу та людей. Це символ надії, який підтримує нас у цю найтемнішу пору року. Знак, що темрява не триватиме вічно і обов’язково наступить світло. Також це нагадуванням нам, що на український землі обов’язково запанує мир. А наші захисники та захисниці повернуться додому святкувати Різдво у сімейному колі. Бажаємо вам, щоб Вифлеємський вогонь допоміг віднайти мир у ваших душах та нашій країні. А у сесійній залі запанувало розуміння, щоб працювати на благо усієї країни...Для нас дуже важливо, що сьогодні цей вогонь запалає в українському парламенті», – звернулися пластуни до депутатів.

Вифлеємський вогонь із рук українських скаутів отримав голова парламенту Руслан Стефанчук. Свій візит до депутатів пластуни завершили піснею.

Нагадаємо, сьогодні зранку у стінах Верховної Ради замість гучних політичних баталій лунала класична музика.