Виїзд із Криму заблоковано: що відбувається на окупованому півострові (фото, відео)
Окупаційна влада заявила про загрозу атаки на Кримський міст
Станом на ранок 6 травня окупанти закрили Кримський міст, рух автомобілів припинено. Про це повідомляють кримські телеграм-канали.
Водіям, які їхали мостом, повідомили про загрозу атаки. Усіх розвертають назад.
Це викликало невдоволення всіх, хто зараз тікає з півострова.
Крім того, повідомляється, що переправа також не працює.
Згодом так званий міністр транспорту Криму Микола Лукашенко заявив, що рух Кримським мостом припинено з технічних причин і відновиться найближчим часом. Поромна переправа працює у звичайному режимі.
Нагадаємо, вранці 6 травня в тимчасово окупованому Криму прогриміли вибухи.
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