Виїзд із Криму заблоковано: що відбувається на окупованому півострові (фото, відео)

Окупаційна влада заявила про загрозу атаки на Кримський міст

Станом на ранок 6 травня окупанти закрили Кримський міст, рух автомобілів припинено. Про це повідомляють кримські телеграм-канали.

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Водіям, які їхали мостом, повідомили про загрозу атаки. Усіх розвертають назад.

фото: ЧП Крым/Telegram

фото: ЧП Крым/Telegram

Це викликало невдоволення всіх, хто зараз тікає з півострова.

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Крім того, повідомляється, що переправа також не працює.

Згодом так званий міністр транспорту Криму Микола Лукашенко заявив, що рух Кримським мостом припинено з технічних причин і відновиться найближчим часом. Поромна переправа працює у звичайному режимі.

Нагадаємо, вранці 6 травня в тимчасово окупованому Криму прогриміли вибухи.