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У Криму ранкова «бавовна»: окупанти заявили про роботу ППО

Оксана Воронцова
glavcom.ua
У Криму ранкова «бавовна»: окупанти заявили про роботу ППО
Після вибухів у небо піднявся стовп диму
фото ілюстративне

Окупаційна влада заявила, що на півночі Криму спрацювала система ППО

У суботу, 6 травня, вранці в тимчасово окупованому Криму прогриміли вибухи. Про це повідомляють місцеві телеграм-канали.

Місцеві жителі повідомляють про «бавовну» у Красноногвардійському районі. Вибухи прогрміли близько 8 години.

Кажуть, що «дуже чітко було чути два хлопки». «Було два сильних хлопки, після цього дим», - повідомляють місцеві мешканці.

Окупаційна влада вже оголосила, що на півночі Криму спрацювала система ППО. Жертв і руйнувань немає.

Нагадаємо, 29 квітня близько 5 години ранку виникла пожежа на нафтобазі у Севастополі. Окупаційна влада заявила, що нафтобазу атакував безпілотник ЗСУ.

Після вибуху на нафтобазі у Севастополі містом почали ширитися панічні думки про нездатність російської ППО захистити власні стратегічні об'єкти, а російські військовослужбовці почали писати рапорти на відпустки у континентальній частині Росії. 

Раніше повідомляли, що в Криму утворилися затори через великий потік машин. Після вибухів з Криму також вилетів російський урядовий борт Ту-204-300.

Заступник голови Меджлісу розповів, як відреагували кримчани.

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Теги: Крим окупанти вибух війна

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