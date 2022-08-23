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Уряд озвучив п’ять стратегічних завдань на період війни

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
Уряд озвучив п’ять стратегічних завдань на період війни
Від початку повномасштабного вторгнення витрати державного бюджету склали майже 1 трлн грн
фото з відкритих джерел

Кабмін готує масштабний план відновлення України

Прем’єр-міністр України Денис Шмигаль напередодні Дня Незалежності озвучив п’ять стратегічних завдань, які визначив перед собою Кабінет міністрів на період боротьби з російським окупантом.

  • Перше – це фінансування армії та оборони нашої держави;
  • Друге – це виплата всіх соціальних зобов’язань та соціальний захист тих, хто цього потребує;
  • Третє – це макроекономічна стабільність та перебудова економіки на рейки воєнного часу;
  • Четверте – активний рух у площині європейської інтеграції;
  • П’яте – підготовка масштабного плану відновлення України та реалізація програм швидкої відбудови.

«Вони й надалі будуть визначати нашу роботу – до остаточної перемоги», – зазначив Шмигаль.

Прем’єр-міністр наголосив, що від початку повномасштабного вторгнення Росії витрати державного бюджету склали майже 1 трлн грн. «З них більш ніж 420 млрд грн було витрачено на оборону та безпеку нашої країни. Тобто, більше 40% всього, що ми витрачали з державного бюджету – це потреби армії. 288 млрд грн на зарплати військових. 135 млрд грн – на придбання і ремонт військової техніки, закупівлю боєприпасів та продукції оборонного призначення», – повідомив Шмигаль.

Міністр підкреслив, що не зважаючи на війну в країні, бізнес та українські громадяни продовжують сплачувати податки.

«Сьогодні українці свідомі як ніколи. Український бізнес та українські громадяни, попри складнощі, сплачують податки, адже знають –  так вони допомагають армії та нашим військовим. Інші видатки держави фінансуються за рахунок допомоги наших міжнародних союзників та запозичень через військові облігації», – наголосив Шмигаль.

Озвучив міністр і найближчі плани уряду.

Що тепер на порядку денному?

  • Нарощування експорту та «нова логістика» (в тому числі через Дунай та нові пункти пропуску на західному кордоні),
  • реалізація програми грантів для бізнесу єРобота,
  • стимулювання попиту на українську продукцію,
  • зменшення регуляцій та максимальна діджиталізація всіх процесів у взаємодії держави та бізнесу,
  • «митний безвіз» із ЄС,
  • розвиток індустріальних парків,
  • енергетична стабільність та проведення опалювального сезону,
  • подальше скорочення некритичних видатків державного бюджету,
  •  приватизація державного майна.

«По останньому пункту маємо сьогодні урядову постанову, яка дозволить активно запустити процес малої приватизації з 1 вересня. Скорочуються терміни проведення повторних аукціонів, а також процес передачі майна їх переможцю. Об’єкти будуть приватизуватися одразу з необхідними документами. Покращується методика визначення вартості, що дасть змогу забезпечити справедливу ціну і пришвидшить процес проведення аукціонів. При цьому принцип прозорості та відкритості залишаються ключовими», - зазначив Шмигаль.

Як повідомлялося, в Україні відновлюється робота ринків капіталу та товарних ринків.

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Теги: уряд Денис Шмигаль економіка податки війна

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