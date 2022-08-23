Уряд озвучив п’ять стратегічних завдань на період війни

Кабмін готує масштабний план відновлення України

Прем’єр-міністр України Денис Шмигаль напередодні Дня Незалежності озвучив п’ять стратегічних завдань, які визначив перед собою Кабінет міністрів на період боротьби з російським окупантом.

Перше – це фінансування армії та оборони нашої держави;

Друге – це виплата всіх соціальних зобов’язань та соціальний захист тих, хто цього потребує;

Третє – це макроекономічна стабільність та перебудова економіки на рейки воєнного часу;

Четверте – активний рух у площині європейської інтеграції;

П’яте – підготовка масштабного плану відновлення України та реалізація програм швидкої відбудови.

«Вони й надалі будуть визначати нашу роботу – до остаточної перемоги», – зазначив Шмигаль.

Прем’єр-міністр наголосив, що від початку повномасштабного вторгнення Росії витрати державного бюджету склали майже 1 трлн грн. «З них більш ніж 420 млрд грн було витрачено на оборону та безпеку нашої країни. Тобто, більше 40% всього, що ми витрачали з державного бюджету – це потреби армії. 288 млрд грн на зарплати військових. 135 млрд грн – на придбання і ремонт військової техніки, закупівлю боєприпасів та продукції оборонного призначення», – повідомив Шмигаль.

Міністр підкреслив, що не зважаючи на війну в країні, бізнес та українські громадяни продовжують сплачувати податки.

«Сьогодні українці свідомі як ніколи. Український бізнес та українські громадяни, попри складнощі, сплачують податки, адже знають – так вони допомагають армії та нашим військовим. Інші видатки держави фінансуються за рахунок допомоги наших міжнародних союзників та запозичень через військові облігації», – наголосив Шмигаль.

Озвучив міністр і найближчі плани уряду.

Що тепер на порядку денному?

Нарощування експорту та «нова логістика» (в тому числі через Дунай та нові пункти пропуску на західному кордоні),

реалізація програми грантів для бізнесу єРобота,

стимулювання попиту на українську продукцію,

зменшення регуляцій та максимальна діджиталізація всіх процесів у взаємодії держави та бізнесу,

«митний безвіз» із ЄС,

розвиток індустріальних парків,

енергетична стабільність та проведення опалювального сезону,

подальше скорочення некритичних видатків державного бюджету,

приватизація державного майна.

«По останньому пункту маємо сьогодні урядову постанову, яка дозволить активно запустити процес малої приватизації з 1 вересня. Скорочуються терміни проведення повторних аукціонів, а також процес передачі майна їх переможцю. Об’єкти будуть приватизуватися одразу з необхідними документами. Покращується методика визначення вартості, що дасть змогу забезпечити справедливу ціну і пришвидшить процес проведення аукціонів. При цьому принцип прозорості та відкритості залишаються ключовими», - зазначив Шмигаль.

Як повідомлялося, в Україні відновлюється робота ринків капіталу та товарних ринків.