Уряд озвучив п’ять стратегічних завдань на період війни
Кабмін готує масштабний план відновлення України
Прем’єр-міністр України Денис Шмигаль напередодні Дня Незалежності озвучив п’ять стратегічних завдань, які визначив перед собою Кабінет міністрів на період боротьби з російським окупантом.
- Перше – це фінансування армії та оборони нашої держави;
- Друге – це виплата всіх соціальних зобов’язань та соціальний захист тих, хто цього потребує;
- Третє – це макроекономічна стабільність та перебудова економіки на рейки воєнного часу;
- Четверте – активний рух у площині європейської інтеграції;
- П’яте – підготовка масштабного плану відновлення України та реалізація програм швидкої відбудови.
«Вони й надалі будуть визначати нашу роботу – до остаточної перемоги», – зазначив Шмигаль.
Прем’єр-міністр наголосив, що від початку повномасштабного вторгнення Росії витрати державного бюджету склали майже 1 трлн грн. «З них більш ніж 420 млрд грн було витрачено на оборону та безпеку нашої країни. Тобто, більше 40% всього, що ми витрачали з державного бюджету – це потреби армії. 288 млрд грн на зарплати військових. 135 млрд грн – на придбання і ремонт військової техніки, закупівлю боєприпасів та продукції оборонного призначення», – повідомив Шмигаль.
Міністр підкреслив, що не зважаючи на війну в країні, бізнес та українські громадяни продовжують сплачувати податки.
«Сьогодні українці свідомі як ніколи. Український бізнес та українські громадяни, попри складнощі, сплачують податки, адже знають – так вони допомагають армії та нашим військовим. Інші видатки держави фінансуються за рахунок допомоги наших міжнародних союзників та запозичень через військові облігації», – наголосив Шмигаль.
Озвучив міністр і найближчі плани уряду.
Що тепер на порядку денному?
- Нарощування експорту та «нова логістика» (в тому числі через Дунай та нові пункти пропуску на західному кордоні),
- реалізація програми грантів для бізнесу єРобота,
- стимулювання попиту на українську продукцію,
- зменшення регуляцій та максимальна діджиталізація всіх процесів у взаємодії держави та бізнесу,
- «митний безвіз» із ЄС,
- розвиток індустріальних парків,
- енергетична стабільність та проведення опалювального сезону,
- подальше скорочення некритичних видатків державного бюджету,
- приватизація державного майна.
«По останньому пункту маємо сьогодні урядову постанову, яка дозволить активно запустити процес малої приватизації з 1 вересня. Скорочуються терміни проведення повторних аукціонів, а також процес передачі майна їх переможцю. Об’єкти будуть приватизуватися одразу з необхідними документами. Покращується методика визначення вартості, що дасть змогу забезпечити справедливу ціну і пришвидшить процес проведення аукціонів. При цьому принцип прозорості та відкритості залишаються ключовими», - зазначив Шмигаль.
Як повідомлялося, в Україні відновлюється робота ринків капіталу та товарних ринків.
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