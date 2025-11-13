Головна Країна Події в Україні
Понад 70 ударів по російських цілях: Сирський розповів про успіхи ЗСУ у листопаді

Іванна Гончар
Українські війська здійснили значні удари по стратегічних та оперативних цілях на території Росії
скриншот з відео

Для комплексних ударів застосовуються і засоби дальнього ураження вітчизняної розробки «Фламінго», «Барс» і «Лютий»

З початку листопада українські війська здійснили значні удари по стратегічних та оперативних цілях на території Росії та тимчасово окупованих територіях України. В рамках тактики Deep Strike було успішно уражено 33 об'єкти російського агресора, а на рівні оперативних ударів (Middle Strike) – 41 об'єкт. Про це повідомив головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський, пише «Главком».

Для здійснення комплексних атак на ворога активно застосовуються сучасні засоби дальнього ураження вітчизняної розробки, зокрема ракетні системи «Фламінго», «Барс» та «Лютий», що дозволяють досягати високої точності та ефективності ураження стратегічних і військових об'єктів противника.

«Українською зброєю нарощуємо удари по цілях на території РФ та на тимчасово окупованих територіях України. Так, з початку листопада, на стратегічному рівні (Deep Strike) успішно уражено 33 об'єкти російського агресора, а на оперативному (Middle Strike) – 41. Для комплексних ударів застосовуються і засоби дальнього ураження вітчизняної розробки «Фламінго», «Барс» і «Лютий»», – написав головком.

Нагадаємо, далекобійні безпілотники Центру спецоперацій «Альфа» Служби безпеки успішно вразили нафтопереробний завод «Орськнафтооргсинтез», розташований у місті Орськ Оренбурзької області. Відстань до цілі склала 1400 км. 

До слова, після українських атак дронами на нафтопереробні заводи в Росії та посилення санкцій західні нафтові гіганти отримали рекордні прибутки і збільшили свої позиції на світовому ринку.

Ударів по російських НПЗ і експортних терміналах, які тривають із липня, виявилося достатньо, щоб помітно вплинути на світову переробку.

Через пошкодження виробничих потужностей Росія у вересні скоротила середньодобовий експорт нафтопродуктів на 500 тисяч барелів порівняно з піковими показниками цього року.

У результаті експорт становив лише 2 млн барелів на добу – мінімальний рівень не лише від початку повномасштабної війни, а й від часів пандемії 2020 року.

