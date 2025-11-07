Головна Країна Суспільство
Нові форми контрактів для війська: Шмигаль повідомив деталі

Наталія Порощук
glavcom.ua
фото: glavcom.ua

Зеленський сказав, що базова фінансова підтримка військових буде становити 50-60 тис. грн

Нові контракти для ЗСУ передбачатимуть відстрочку від служби після завершення контракту. Вони також будуть доступні для діючих військових. Про це повідомив міністр оборони Денис Шмигаль на брифінгу, на якому був присутній «Главком».

За словами міністра, контракти на термін два роки й більше надаватимуть право на відстрочку від мобілізації на 12 місяців, однак однорічні контракти не передбачають такої умови.

Шмигаль наголосив, що впровадження нової моделі необхідні зміни до законодавства та низки постанов Кабміну. Документи вже перебувають на погодженні, їх планують винести на публічне обговорення на початку 2026 року.

Президент України Володимир Зеленський додав, що базова фінансова підтримка військових буде становити 50-60 тис. грн. Він пояснив, що таку суму отримуватимуть військовослужбовці за контрактом – без урахування додаткових виплат за службу на лінії фронту. 

Нагадаємо, Міністерство оборони, за дорученням президента України Володимира Зеленського, розпочало підготовку нових типів контрактів для військовослужбовців. Нові контракти будуть включати збільшення щомісячних виплат, бонуси за підписання, розширення соціального пакета.

Теги: ЗСУ військові Володимир Зеленський Денис Шмигаль

