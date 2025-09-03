Головна Техно Телеком
search button user button menu button

Нова функція в «Дії»? Федоров провів опитування щодо зміни фото в паспорті

Максим Бурич
glavcom.ua
Максим Бурич
google social img telegram social img facebook social img
Нова функція в «Дії»? Федоров провів опитування щодо зміни фото в паспорті
Михайло Федоров запитав у користувачів, чи готові вони заплатити 99 грн за зміну фото
колаж: glavcom.ua

У «Дії» може з’явитися платна послуга зміни фото в паспорті

У застосунку «Дія» може з’явитися нова платна послуга – можливість замінити фото в паспорті, яке відображається в додатку. Віцепрем'єр-міністр цифрової трансформації Михайло Федоров провів у Threads відповідне опитування. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Михайла Федорова.

Михайло Федоров запитав у користувачів, чи готові вони заплатити 99 грн за зміну фото. Ідея знайшла позитивний відгук у більшості українців. Користувачі активно підтримують ініціативу, зазначаючи, що готові платити навіть більше, оскільки з часом зовнішність змінюється. Дехто навіть зізнався, що готовий був «загубити» документи, аби лише зробити нове фото.

Нова функція в «Дії»? Федоров провів опитування щодо зміни фото в паспорті фото 1

«Так, бо це створює багато проблем, коли людина змінила зачіску, схудла/поправилася чи зробила пластику», – @natalia_kutnenko.

«Ахахахах! Топ послуга. Моя донька – так) вона збиралась прикинутись, що загубила ID і йти його наново отримувати», – написала @borodina.

«У мене так колись з водійським посвідченням було в 18 років)) Я приїхала здавати й не знала, що фото в той же день, тому через пів року, коли я їх загубила, я тихенько була щаслива, що зможу перефоткатись!», – поділилися схожою ситуацією @yulia.psychologist.

Нова функція в «Дії»? Федоров провів опитування щодо зміни фото в паспорті фото 2
Нова функція в «Дії»? Федоров провів опитування щодо зміни фото в паспорті фото 3
Нова функція в «Дії»? Федоров провів опитування щодо зміни фото в паспорті фото 4

Крім того, люди пропонують додати подібну послугу для водійських прав.

Водночас, деякі коментатори висловлюють обурення, вважаючи, що така послуга має бути безкоштовною. Інші зазначають, що в сьогоднішніх реаліях, коли люди намагаються «звести кінці з кінцями», запровадження платної послуги є недоречним.

У коментарях під постом також порушується проблема з «Дія.Підписом», який не може верифікувати користувачів через застаріле фото. Люди сподіваються, що нова функція допоможе розв’язати цю проблему.

«Як людина, яку на паспортах не впізнають, я готова і 1000 грн заплатити за зміну фото аби лише було швидко й онлайн. Можливо, після цього мій «Дія.Підпис» запрацює нарешті», – @vinogradna.yaaa.

Як відомо, в Україні розпочинається тестування системи «е-Нотаріат». Починаю з 3 вересня всі нотаріуси можуть приєднатися та почати роботу з новою сучасною електронною екосистемою. Перші послуги для громадян у «Дії» будуть доступні у 2026 році. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на міністра цифрової трансформації Михайла Федорова.

За словами міністра, електронний нотаріат – це єдина цифрова платформа, що перетворює традиційний нотаріат на сучасний та ефективний сервіс. 

Читайте також:

Теги: паспорт Михайло Федоров фото Дія

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Триває робота над тим, щоб якнайшвидше відновити повноцінну роботу двох послуг
У застосунку «Дія» не працюють дві важливі послуги для водіїв: причина
4 серпня, 22:21
Мобільний інтернет без «мертвих зон»: Президент підписав закон про розвиток мереж
Мобільний інтернет без «мертвих зон»: Президент підписав закон про розвиток мереж
5 серпня, 23:57
Батьки вирішили залишити дитину саму у аеропорту Барселони
Батьки кинули 10-річного сина в аеропорту, щоб не втратити нагоду поїхати у відпустку
4 серпня, 16:09
Щоб не привертати зайвої уваги силовиків, молодий чоловік оформив російський паспорт, та це не допомогло
Полонений із Херсонщини розповів, як його змусили воювати за Росію
9 серпня, 20:11
Україна серед перших країн у світі разом із США, Австралією, Японією, Канадою та Новою Зеландією, які запускають технологію Direct to Cell
Україна одна з перших у світі запускає технологію Starlink Direct to Cell
12 серпня, 18:04
Скористатися послугами «Дії» радять заздалегідь або вже після оновлення
Частина сервісів «Дії» не працюватимуть два дні: перелік
16 серпня, 18:58
«Дія.Картка» користуються вже понад 600 тис. людей
За тиждень «Дія.Картка» оформили 600 тис. українців: які нові послуги незабаром з'являться
19 серпня, 10:45
Жулін жив у США у 1992-2006 роках
Російський тренер обізвав американців «тупими», бо у нього виникли проблеми з паспортом США
28 серпня, 10:22
Ксенія Мішина та Григорій Решетнік позували зі своїми синами
Монатік, Тополі, Єфросиніна та інші зірки відвели своїх дітей до школи (фото)
1 вересня, 13:45

Телеком

Нова функція в «Дії»? Федоров провів опитування щодо зміни фото в паспорті
Нова функція в «Дії»? Федоров провів опитування щодо зміни фото в паспорті
В Україні зʼявиться платформа «е-Нотаріат». Федоров назвав терміни
В Україні зʼявиться платформа «е-Нотаріат». Федоров назвав терміни
«Дія» запустила першого у світі державного помічника на основі штучного інтелекту
«Дія» запустила першого у світі державного помічника на основі штучного інтелекту
Мінцифри анонсувало шість нових сервісів у «Дії»
Мінцифри анонсувало шість нових сервісів у «Дії»
Україна втратить доступ до Starlink? Польща прокоментувала заяву міністра
Україна втратить доступ до Starlink? Польща прокоментувала заяву міністра
Telegram тестує оновлення: що відомо про «музичні профілі»
Telegram тестує оновлення: що відомо про «музичні профілі»

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
284K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 3 вересня: ситуація на фронті
114K
Карта повітряних тривог України онлайн 3 вересня 2025
7183
«Не треба чекати». Російський економіст дав українцям рецепт знищення путінської економіки
4758
Ходити по кабінетах і не ховатися. «Рішали» тепер у законі
3718
Атака на українські міста, заяви Трампа та Лаврова: головне за ніч
2770
Фальшива драма кілера Парубія

Новини

В Україні мінлива хмарність, місцями дощитиме: погода на 3 вересня
Сьогодні, 06:02
Підозрюваному у вбивстві Андрія Парубія обрано запобіжний захід
Вчора, 14:28
Окупанти атакували припортову інфраструктуру на Одещині
Вчора, 03:36
МЗС прокоментувало результати саміту Шанхайської організації співробітництва
1 вересня, 17:23
День знань: привітання з 1 вересня у прозі, віршах та листівках
1 вересня, 05:55
Привітання з Днем шахтаря: яскраві листівки, історія свята, привітання у прозі та віршах
31 серпня, 06:38

Прес-релізи

У Києві пройде перший міжнародний форум United by Mining
У Києві пройде перший міжнародний форум United by Mining
29 серпня, 10:15
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua , opendatabot.ua