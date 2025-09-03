Нова функція в «Дії»? Федоров провів опитування щодо зміни фото в паспорті

Михайло Федоров запитав у користувачів, чи готові вони заплатити 99 грн за зміну фото

У застосунку «Дія» може з’явитися нова платна послуга – можливість замінити фото в паспорті, яке відображається в додатку. Віцепрем'єр-міністр цифрової трансформації Михайло Федоров провів у Threads відповідне опитування. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Михайла Федорова.

Михайло Федоров запитав у користувачів, чи готові вони заплатити 99 грн за зміну фото. Ідея знайшла позитивний відгук у більшості українців. Користувачі активно підтримують ініціативу, зазначаючи, що готові платити навіть більше, оскільки з часом зовнішність змінюється. Дехто навіть зізнався, що готовий був «загубити» документи, аби лише зробити нове фото.

«Так, бо це створює багато проблем, коли людина змінила зачіску, схудла/поправилася чи зробила пластику», – @natalia_kutnenko.

«Ахахахах! Топ послуга. Моя донька – так) вона збиралась прикинутись, що загубила ID і йти його наново отримувати», – написала @borodina.

«У мене так колись з водійським посвідченням було в 18 років)) Я приїхала здавати й не знала, що фото в той же день, тому через пів року, коли я їх загубила, я тихенько була щаслива, що зможу перефоткатись!», – поділилися схожою ситуацією @yulia.psychologist.

Крім того, люди пропонують додати подібну послугу для водійських прав.

Водночас, деякі коментатори висловлюють обурення, вважаючи, що така послуга має бути безкоштовною. Інші зазначають, що в сьогоднішніх реаліях, коли люди намагаються «звести кінці з кінцями», запровадження платної послуги є недоречним.

У коментарях під постом також порушується проблема з «Дія.Підписом», який не може верифікувати користувачів через застаріле фото. Люди сподіваються, що нова функція допоможе розв’язати цю проблему.

«Як людина, яку на паспортах не впізнають, я готова і 1000 грн заплатити за зміну фото аби лише було швидко й онлайн. Можливо, після цього мій «Дія.Підпис» запрацює нарешті», – @vinogradna.yaaa.

