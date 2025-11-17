Україна створює суверенний штучний інтелект. Федоров повідомив деталі

Очільник Мінцифри каже, що створення суверенного штучного інтелекту для України є питанням національної безпеки

Україна працює з компанією Nvidia над створенням суверенного штучного інтелекту – системи, що працюватиме всередині країни та оброблятиме дані. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на міністра цифрової трансформації Михайла Федорова.

За словами Федорова, створення суверенного штучного інтелекту для України є питанням національної безпеки та захисту даних. Ініціатива охоплює кілька ключових напрямів:

створення національної інфраструктури на базі технологій Nvidia;

розвиток освіти та підготовка фахівців у сфері штучного інтелекту;

спільні R&D-проєкти;

підтримка українських AI-стартапів.

На першому етапі співпраці Україна отримає від Nvidia додаткові інструменти для розвитку власних рішень на основі штучного інтелекту. Це розширить можливості для навчання моделей і зробить процес їх розробки ефективнішим.

Українським фахівцям відкриють доступ до спеціалізованого програмного стека Nvidia – від інфраструктурних компонентів до інструментів для створення ШІ-продуктів. Це має зменшити витрати та прискорити роботу над новими сервісами. Nvidia також надасть технічну експертизу й консультаційну підтримку. Зокрема, інженери компанії братимуть участь у структурованих воркшопах і сесіях з аналізу архітектури, що допоможе Україні будувати стійкі власні AI-системи.

Першим кроком у спільній роботі стане створення Diia AI LLM – суверенної мовної моделі, яку навчатимуть на українських даних, законах і державних послугах. «На її базі працюватимуть усі AI-рішення в екосистемі «Дії» – від асистента на порталі до майбутнього голосового помічника в застосунку», – каже Федоров.

До слова, майже 70 тис. вчених, дослідників, відомих бізнесменів та публічних осіб виступили з відкритим закликом до негайної заборони подальшої розробки суперінтелекту (Superintelligence). Вони вимагають зробити паузу, доки людство не навчиться ефективно керувати цим потенційно «потужним» інструментом.