Військовий аеродром Енгельс здригнувся від потужних нічних вибухів

Очевидці повідомляють про вибухи в районі бази стратегічної авіації, яку Росія використовує для ракетних ударів по Україні

У ніч проти 2 серпня в російському місті Енгельс Саратовської області пролунала серія вибухів. За повідомленнями місцевих жителів та моніторингових джерел, атаки зазнав військовий аеродром стратегічної авіації «Енгельс-2», де базується стратегічна авіація РФ. Про це пише «Главком» з посиланням на місцеві Telegram-канали та очевидців, які опублікували відео з місця подій.

На поширених у соцмережах кадрах, які оприлюднили жителі міста, імовірно, зафіксовано момент потужного вибуху на території авіабази. Також повідомлялося про повторні вибухи поблизу військового об'єкта.

Інцидент стався на тлі масштабної атаки безпілотників на Саратовську область. Раніше губернатор регіону Роман Бусаргін підтвердив загрозу атаки БпЛА, повідомив про роботу сил протиповітряної оборони та заявив, що внаслідок атаки пошкоджено об'єкти цивільної інфраструктури в Саратові та Енгельсі. За його словами, попередньо є постраждалі.

Офіційної інформації про наслідки можливого удару по аеродрому «Енгельс-2» російська влада наразі не оприлюднила. Також немає підтверджених даних щодо пошкодження літаків чи військової інфраструктури. Незалежного підтвердження автентичності відео, поширених у соцмережах, поки немає.

Аеродром «Енгельс-2» у Саратовській області є однією з найважливіших баз стратегічної авіації Росії. Саме тут дислокуються стратегічні ракетоносці Ту-95МС і надзвукові бомбардувальники Ту-160, які є носіями крилатих ракет великої дальності Х-101, Х-555 і Х-55. Саме ці літаки Росія регулярно залучає до масованих ракетних ударів по Україні, запускаючи ракети по об'єктах критичної інфраструктури, військових цілях і цивільних містах.

Через свою роль у проведенні повітряних операцій аеродром «Енгельс-2» неодноразово ставав ціллю атак безпілотників. Після попередніх ударів російська сторона визнавала пошкодження окремих об'єктів інфраструктури, однак інформація про можливі втрати авіаційної техніки або масштаби руйнувань офіційно не розкривалася.

Станом на момент публікації українська сторона не коментувала повідомлення про атаку на «Енгельс-2».

Нагадаємо, нещодавно Служба безпеки України розкрила деталі спецоперації на російському аеродромі «Енгельс», унаслідок якої, за даними відомства, було знищено стратегічний бомбардувальник Ту-95. Для удару СБУ використала далекобійні безпілотники, які подолали близько 800 км, а президент Володимир Зеленський назвав операцію успішною.