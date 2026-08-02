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Пожежа на НПЗ у Саратові, вибух у Москві та авіакатастрофа в Перу: головне за ніч 2 серпня

Оксана Гапончук
glavcom.ua
Оксана Гапончук
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Пожежа на НПЗ у Саратові, вибух у Москві та авіакатастрофа в Перу: головне за ніч 2 серпня
Головне за ніч 2 липня
колаж: glavcom.ua

Дайджест новин, які сталися у ніч на 2 серпня 2026 року

Ніч на 2 серпня запам'яталася атакою безпілотників на Саратовську область Росії, масштабною пожежею на Саратовському нафтопереробному заводі та вибухом на закритій вечірці в Москві. Після ударів БпЛА російська влада повідомила про пошкодження цивільної інфраструктури в Саратові та Енгельсі, а в мережі з'явилися кадри займання на території НПЗ. Тим часом у Москві стався вибух у ресторані під час приватного заходу, серед гостей якого, за повідомленнями російських ЗМІ, могли перебувати високопоставлені військові РФ. Крім того, у Перу розбився туристичний літак, що виконував екскурсійний політ над знаменитими лініями Наска, унаслідок чого загинули всі 13 людей на борту. «Главком» склав добірку головних подій за ніч проти 2 серпня.

У Саратові після атаки БпЛА спалахнув нафтопереробний завод

У ніч проти 2 серпня Саратовська область РФ зазнала атаки безпілотників. Російська влада оголосила загрозу ударів БпЛА, а місцеві жителі повідомили про серію вибухів у Саратові та Енгельсі. Невдовзі в мережі з'явилися кадри масштабної пожежі на території Саратовського нафтопереробного заводу. За попередніми даними з відкритих джерел, займання виникло щонайменше у двох місцях підприємства, однак офіційного підтвердження щодо характеру пошкоджень немає. Губернатор Саратовської області Роман Бусаргін заявив, що внаслідок атаки пошкоджено об'єкти цивільної інфраструктури в Саратові та Енгельсі, а також повідомив про попередню інформацію щодо постраждалих. Саратовський НПЗ уже неодноразово ставав ціллю атак і є одним із ключових підприємств паливної інфраструктури Росії.

В Саратові зафіксовано пожежу на місцевому НПЗ та пошкодження інфраструктури
В Саратові зафіксовано пожежу на місцевому НПЗ та пошкодження інфраструктури
колаж: glavcom.ua

У Москві прогримів вибух на приватній вечірці: серед гостей могли бути російські генерали

Увечері 1 серпня в елітному московському ресторані Balzi Rossi стався вибух під час закритої приватної вечірки. За даними російського Національного антитерористичного комітету, вибуховий пристрій був замаскований під подарунок, який принесла невідома жінка. Унаслідок вибуху загинули троє людей, ще щонайменше 15 отримали поранення. Російські ЗМІ повідомляють, що захід міг бути присвячений дню народження генерал-полковника Олександра Чайка, а серед гостей нібито перебували високопоставлені військові РФ, хоча офіційно ця інформація не підтверджена. На місці працювали екстрені служби, а правоохоронці розпочали розслідування обставин інциденту.

1 серпня близько 20:10 у центрі Москви стався вибух у закладі італійської кухні Balzi Rossi
1 серпня близько 20:10 у центрі Москви стався вибух у закладі італійської кухні Balzi Rossi
фото: Георгій Фролов / ТАСС / Profimedia

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Теги: пожежа росія Москва вибух авіакатастрофа Перу

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