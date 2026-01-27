Головна Світ Соціум
Мешканці Енгельса, звідки РФ запускає ракети по Україні, замерзають без опалення

Росіяни скаржаться на низьку температуру у квартирах та відсутність гарячої води
скриншот з відео із соцмереж

Російська Федерація, яка витрачає мільярди рублів на знищення українців, не може забезпечити теплом росіян

Місто Енгельс Саратовської області, де базується стратегічна авіація, що завдає ударів по Україні, опинилося в катастрофічних умова. Росіяни замерзають у власних квартирах через відсутність опалення та гарячої води. Про це повідомляє «Главком».

У мережі з'явилися відеозвернення мешканців вулиць Радянської та Тельмана. Росіяни, які роками підтримували удари по українській енергетиці, скаржаться на температуру 13–15 градусів у квартирах та відсутність гарячої води.

Зазначається, що замість трьох котлів на місцевих котельнях ледь працює один, обладнання перебуває в жахливому стані, а теплотраси згнили. Жителі визнають, що акти про готовність до зими підписувалися формально, а опресовування труб не проводилося, бо вони «розлетяться на шматки». Тим часом місцева влада ігнорує всі заклики про допомогу.

Варто зазначити, що вартість лише одного масованого ракетного обстрілу України дорівнює капітальному ремонту всієї комунальної інфраструктури Енгельса. Проте державні кошти РФ спрямовуються не на добробут власних громадян, а на те, щоб позбавити тепла та світла українців.

Нагадаємо, Сили оборони атакували дронами аеродром «Енгельс» у Саратовській області РФ, де базується стратегічна авіація, що завдає ударів по Україні. Аеродром є ключовою базою стратегічної авіації РФ, які завдають ракетних ударів по Україні.

До слова, атака українських безпілотників на військовий аеродром «Енгельс» у Саратовській області 20 березня 2025 року коштувала Російській Федерації щонайменше $960 млн.

