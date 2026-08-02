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В Саратові палає нафтопереробний завод після нічної атаки дронів

Оксана Гапончук
glavcom.ua
Оксана Гапончук
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В Саратові палає нафтопереробний завод після нічної атаки дронів
В Саратові зафіксовано пожежу на місцевому НПЗ та пошкодження інфраструктури
колаж: glavcom.ua

Вогонь охопив одразу кілька технологічних установок підприємства, а місцева влада підтверджує руйнування та наявність постраждалих

У ніч проти 2 серпня в Саратовській області РФ оголосили небезпеку повітряної атаки із застосуванням безпілотних літальних апаратів. На тлі роботи російських систем протиповітряної оборони в регіоні пролунала серія гучних вибухів, після чого на Саратовському нафтопереробному заводі (НПЗ) виникли осередки займання. Про це пише «Главком» з посиланням на місцеві Telegram-канали і губернатора Саратовської області Романа Бусаргіна.

Хронологія подій та повітряна тривога

Повідомлення про загрозу застосування дронів надійшли від Міністерства оборони РФ у ніч проти 2 серпня:

  • 3:05 – губернатор Саратовської області Роман Бусаргін підтвердив загрозу атаки БПЛА. У регіоні ввімкнули системи оповіщення та привели всі екстрені служби в стан підвищеної готовності.
  • близько 3:20 – жителі міст Саратов та Енгельс почали масово повідомляти про гучні вибухи, роботу систем ПВО та фіксацію рухомих груп безпілотників.
  • 4:15 - влада регіону офіційно визнала наявність наслідків повітряного удару.

Наслідки влучань і пожежа на Саратовському НПЗ

Невдовзі після того, як губернатор Саратовської області Роман Бусаргін написав, що «унаслідок атаки безпілотників пошкоджено об'єкти цивільної інфраструктури в Саратові та Енгельсі», в мережі почали з'являтися відео та фотографії масштабної пожежі на території Саратовського нафтопереробного заводу.

За даними відкритих джерел та OSINT-спільнот, вогонь зафіксували щонайменше у двох місцях підприємства. Попередньо повідомлялося про можливе ураження кількох технологічних установок, зокрема установок каталітичного риформінгу, електрозневоднення та атмосферно-вакуумної перегонки нафти (ЕЛОУ-АВТ), а також установки ізомеризації. Водночас незалежного офіційного підтвердження щодо конкретних пошкоджених виробничих об'єктів наразі немає.

Окремі аналітики зазначають, що один із зафіксованих осередків займання може бути пов'язаний із горінням факельної установки підприємства. Ця інформація також поки не підтверджена офіційно.

Один із зафіксованих осередків займання може бути пов'язаний із горінням факельної установки підприємства.
Один із зафіксованих осередків займання може бути пов'язаний із горінням факельної установки підприємства.
фото: скрин з відео

Близько 04:15 за місцевим часом губернатор Саратовської області Роман Бусаргін заявив, що внаслідок атаки безпілотників у Саратові та Енгельсі є постраждалі.

«На місці працюють усі оперативні служби. Попередньо є постраждалі», – повідомив Бусаргін.

Водночас російська влада не уточнила, які саме об'єкти зазнали пошкоджень. Офіційної інформації про ситуацію на Саратовському НПЗ також не оприлюднено.

Зазначимо, що Саратовський нафтопереробний завод, який належить компанії «Роснєфть», уже неодноразово ставав ціллю атак безпілотників. Більше того, за даними Reuters, після удару 8 липня підприємство було змушене повністю зупинити роботу. Це була вже третя зупинка заводу через атаки БпЛА від початку 2026 року. Підприємство переробляє близько 5,8 млн тонн нафти на рік і входить до числа важливих нафтопереробних активів Росії.

Станом на момент публікації українська сторона не коментувала події в Саратовській області, а інформація про масштаби можливих пошкоджень на території НПЗ потребує незалежного підтвердження.

Нагадаємо, 15 липня у Саратовській області РФ сталася масштабна пожежа на території філії Військової академії матеріально-технічного забезпечення у місті Вольськ. Вогонь охопив будівлю музею історії військового інституту, площа займання сягнула близько 2,6 тис. квадратних метрів, після чого пожежу вдалося локалізувати.

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Теги: пожежа дрон росія вибух нафтопродукти

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