Спецоперація зі знищення Ту-95 в Енгельсі: деталі від СБУ (відео)

Служба безпеки України заявила про успішну спецоперацію в тилу Росії

Служба безпеки України провела успішну далекобійну спецоперацію на російському військовому аеродромі «Енгельс» у Саратовській області, унаслідок якої було знищено стратегічний бомбардувальник Ту-95. Літак цього типу систематично залучався військовим командуванням РФ для завдання масованих ракетних ударів по цивільній та критичній інфраструктурі України. Як пише «Главком», про результати операції повідомив президент Володимир Зеленський, а згодом її деталі оприлюднила СБУ.

Деталі далекобійного удару

Атаку на російський військовий об'єкт було реалізовано за допомогою безпілотних літальних апаратів великого радіуса дії. Щоб досягти визначеної цілі, далекобійні дрони СБУ подолали відстань близько 800 кілометрів від державного кордону України.

За попередніми даними Служби безпеки України, внаслідок влучання стратегічний авіаносець зазнав критичних конструктивних пошкоджень – у літака повністю відірвано хвостову частину, що фактично унеможливлює його подальшу експлуатацію.

Зазначимо, що Ту-95 – це радянський стратегічний турбогвинтовий ракетоносець, здатний нести крилаті ракети великої дальності. Після початку повномасштабного вторгнення Росія регулярно використовує ці літаки для масованих повітряних атак по українській критичній інфраструктурі, енергетичних об'єктах і цивільних містах.

У СБУ наголосили, що ліквідація подібної техніки суттєво послаблює наступальний потенціал ворога.

«СБУ системно знищує важливі елементи російської воєнної машини. Кожен ліквідований стратегічний бомбардувальник — це десятки незапущених ракет по українських містах, врятовані життя українців і десятки мільйонів доларів безповоротних втрат для ворога», - сказано в офіційному повідомленні силовиків.

За словами силовиків, кожен знищений стратегічний бомбардувальник означає десятки ракет, які не будуть випущені по українських містах, а також завдає російській стороні багатомільйонних збитків. За словами відомства, такі операції є складовою стратегії зі зниження воєнного потенціалу держави-агресора.

Реакція Зеленського

Президент Володимир Зеленський підтвердив факт знищення російського стратегічного бомбардувальника, наголосивши, що йдеться про літак, який використовувався для ударів по Україні. Глава держави подякував співробітникам Служби безпеки за проведення операції та відзначив результативність українських далекобійних можливостей у протидії російській військовій інфраструктурі.

Нагадаємо, що аеродром «Енгельс» є однією з головних баз дальньої авіації Росії. Саме там базуються стратегічні бомбардувальники Ту-95МС і Ту-160, які регулярно застосовуються для запуску крилатих ракет Х-101 та Х-555 по території України. Через це аеродром неодноразово ставав ціллю українських далекобійних ударів, оскільки є одним із ключових елементів російської стратегічної авіації.

До слова, у ніч на 16 липня жителі Енгельса повідомляли про вибухи, роботу російської ППО та пожежу на території авіабази, попередньо – в районі стоянки літаків.