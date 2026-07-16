Безпілотники атакували стратегічний аеродром в Енгельсі

На авіабазі спалахнула пожежа – за попередніми даними, на стоянці літаків

Цієї ночі дрони атакували російський військовий аеродром «Енгельс-2» у Саратовській області, де базується стратегічна авіація РФ, що завдає ракетних ударів по Україні. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на місцеві Telegram-канали Astra та Exilenova+.

Жителі Саратова та Енгельса повідомили про велику кількість дронів у небі та серію вибухів. За інформацією моніторингових каналів, над житловими будинками в місті працювала російська протиповітряна оборона, після чого там виникли пожежі та перебої з електропостачанням.

фото: соцмережі

Згодом з'явилася інформація про займання безпосередньо на території аеродрому – за попередніми даними, вогонь охопив стоянку літаків, повідомляє той самий канал. Офіційно РФ атаку поки не коментувала.

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Крім того, за даними моніторингового каналу exile_plus, під удар потрапила Енгельська ТЕЦ-3 – зокрема її відкриті розподільчі пристрої (ВРП) та мазутосховище. Ці дані поки не підтверджені офіційно, наслідки уточнюються.

Чому аеродром «Енгельс-2» є ключовою ціллю

Авіабаза розташована приблизно за 600 кілометрів від кордону з Україною і є основною базою бомбардувальників РФ та єдиним місцем у країні, де базуються стратегічні бомбардувальники Ту-160 – найбільші бомбардувальники у світі, здатні нести ядерну зброю. Також тут дислокуються Ту-95МС – носії крилатих ракет Х-101, Х-555 та Х-55, якими росіяни регулярно обстрілюють українські міста.

фото: Вікіпедія

Це вже далеко не перша атака на аеродром відтоді, як почалося повномасштабне вторгнення:

у грудні 2022 року ЗСУ двічі вражали авіабазу – удар 26 грудня пошкодив п'ять бомбардувальників Ту-95МС, знищив диспетчерську вежу, загинули 17 росіян, ще 26 отримали поранення;

у липні 2024-го дрони одночасно атакували три військові аеродроми РФ, серед яких і «Енгельс»;

у березні 2025 року відбулася наймасованіша атака за весь час – дрони СБУ та Сил спеціальних операцій ЗСУ влучили по складу боєприпасів, що спричинило пожежу й вторинну детонацію.

фото: соцмережі



Нагадаємо, у березні 2025 року Сили оборони вже завдавали удару по цій же авіабазі, внаслідок чого зафіксували пожежу, вибухи та вторинну детонацію боєприпасів.