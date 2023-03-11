«Військовий зенітного дивізіону валяється під під’їздом»: окупанти нарікають на п’янство у своїх лавах

Один із російських військових перебрав з алкоголем і заснув під під’їздом будинку

Українська розвідка перехопила телефонну розмову окупантів, у якій вони обговорюють вирішення проблеми з алкоголем.

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Суть розмови полягає в тому, що один із російських військових перебрав з алкоголем і заснув під під’їздом будинку.

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«Ну а Ліфіренко, бл*ть, валяється п'яний, бл*ть, там у себе на районі під якимось будинком замерзає, на*уй. Нічого вас не непокоїть, не тривожить? Ні?» – каже один зі співрозмовників.

Він продовжив:

«Та мені його дружина дзвонить, що він там п’яний валяється під п’ятим будинком, бл*ть, щоб викликали «швидку», на*уй. Ви що там, ї*ануті, на*уй, чи що? Зараз що мені буде, бл*ть? Приватна «швидка», бл*ть, військовослужбовець, бл*ть, зенітного дивізіону, бл*ть, валяється, на*уй, п’яним під під’їздом! Його відпустили, бл*ть, в «увал». Ви що, кон*ені, на*уй? Негайно їдь туди, бл*ть, забирий його на*уй звідси і їдь, щоби далі воно нікуди не пішло. І через годину – мені доповідь, бл*ть, що у вас там все пи*дато! Ліфіренка – на позицію, бл*ть, і на ланцюг, на*уй!».

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Раніше російський військовий з Донецького напрямку поскаржився у телефонній розмові товаришу на своє командування. Він розповів, що офіцери ставляться до підлеглих, як до розхідного матеріалу.

Нагадаємо, серед бойовиків російських приватних військових компаній ходять чутки, що їх будуть виводити до Росії. Про це свідчить перехоплена розмова Головного управління розвідки Міноборони.