Військово-морські сили повідомили про загрозу з Криму

Окупанти намагаються відновити паромне з’єднання Керч-Єськ

Станом на 28 липня у рашистів на бойовому чергуванні у Чорному морі знаходяться три ворожі носії крилатих ракет «Калібр». Про це повідомляють Військово-морські сили ЗСУ.

Азовське море продовжують контролювати сім ворожих кораблів та катерів. А Середземне – п'ять носіїв крилатих ракет «Калібр».

За добу, в інтересах РФ прохід Керч-Єнікальською протокою здійснили:

до Азовського моря – 34 судна, з них 12 суден рухались з протоки Босфор;

до Чорного моря – 32 суден, з них 10 суден продовжили рух у напрямку протоки Босфор.

Крім цього, ворог намагається відновити паромне з’єднання Керч-Єськ, нарощує угруповання авіації у тимчасово окупованому Криму.

«Вимикаючи системи автоматичної ідентифікації на цивільних суднах в акваторії Азовського моря, РФ продовжує порушувати Міжнародну конвенцію з охорони людського життя на морі 1974 р», – зазначили у ЗСУ.

Раніше повідомлялося, що у безпечних для себе районах Чорного моря маневрує російських флот у кількості 11 одиниць.

Нагадаємо, триває 155-та доба повномасштабної війни Росії проти України. Основні зусилля противник зосереджує на встановленні повного контролю над територіями Луганської та Донецької областей, утриманні захоплених районів Херсонської та частини Харківської, Запорізької та Миколаївської областей, створенні сприятливих умов для відновлення наступу на окремих напрямках, а також блокуванні морських комунікацій України у Чорному морі.

Про ситуацію в регіонах станом на ранок 28 липня читайте тут.