Викрито схему розкрадання 43,7 млн грн у прифронтових областях

43,7 млн грн збитків на Донеччині: прокурори повідомили про підозру 20 посадовцям

Прокурори Донецької області спільно з правоохоронними органами провели масштабну спецоперацію, викривши посадовців та підприємців, які замість допомоги ЗСУ та цивільному населенню працювали на власну кишеню. Наразі про підозру повідомлено 20 особам, а загальна сума збитків бюджету перевищує 43,7 млн грн. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Офіс генерального прокурора.

Оперативні заходи проводилися в Донецькій, Чернігівській, Хмельницькій, Дніпропетровській, Київській областях та місті Києві.

Оборудки із закупівлями

У Лимані, за 15 кілометрів від лінії фронту, директор ТОВ поставив укриття, які вміщують лише 8 осіб замість 20, завдавши збитків на 2,1 млн грн.

Директор обласного медзакладу переплатив за медичне обладнання майже 200 тис. грн.

Колишній очільник департаменту ОДА прийняв неякісні роботи на насосній станції, спричинивши збитки на понад 4,7 млн грн.

Начальник відділу Криворізької сільської ради придбав генератори за завищеними цінами, завдавши збитків на 153 тис. грн.

Махінації з виплатами

Двоє головних бухгалтерів лікарень та ексспеціаліст Новодонецької селищної ради безпідставно нарахували та виплатили завищену заробітну плату, завдавши збитків на загальну суму 3,9 млн грн.

Колишній голова Новодонецької селищної ради, передавши співробітниці свій цифровий підпис, завдав державі збитків майже на 1,5 млн грн.

Директор лікарні та чинний депутат завищила кількість працівників, безпідставно отримавши 13,2 млн грн за державною програмою медичних гарантій.

Халатність в освітній сфері

Директор приватного підприємства заволодів понад 1 млн грн під час капітального ремонту дитсадка в Новогродівці.

Начальник відділу Покровської міської ради переплатила понад півмільйона гривень за ремонт шкільного укриття.

Спеціаліст відділу тієї ж ради придбала ноутбуки для шкіл удвічі дорожче за ринкову вартість, завдавши збитків на 600 тис. грн.

Збитки для довкілля

Колишні посадовці ДП «Слов’янський лісгосп» підробили акти лісопатологічних досліджень та здійснили незаконну порубку дерев на площі понад 50 гектарів. Це завдало державі збитків на 14,7 млн грн.

Дії підозрюваних кваліфіковано за низкою статей Кримінального кодексу України, що стосуються шахрайства, розтрати майна, зловживання владою та службової недбалості. Прокурори готують клопотання про обрання підозрюваним запобіжних заходів у вигляді тримання під вартою. Також вживаються заходи для відшкодування завданих державі збитків.

