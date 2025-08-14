Головна Країна Події в Україні
search button user button menu button

На Дніпропетровщині військові викрали фермера та вимагали гроші

Максим Бурич
glavcom.ua
Максим Бурич
google social img telegram social img facebook social img
На Дніпропетровщині військові викрали фермера та вимагали гроші
Досудове розслідування триває
фото: Офіс Генерального прокурора

Правоохоронці затримали військовослужбовця та його спільника, які викрали фермера та вимагали $70 тис. за звільнення

У Дніпропетровській області правоохоронці затримали групу осіб, яка викрала місцевого фермера та вимагала за його звільнення $70 тис. До складу групи входили чинний командир роти однієї з військових частин та колишній військовослужбовець. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Офіс генерального прокурора.

За даними слідства, у липні 2025 року зловмисники у селищі міського типу Губиниха незаконно позбавили волі фермера. Вони застосували до нього фізичне насильство, одягли кайданки та вивезли на його ж автомобілі до сусідньої області. Там від потерпілого вимагали та отримали гроші за його звільнення.

На Дніпропетровщині військові викрали фермера та вимагали гроші фото 1
фото: Офіс Генерального прокурора

Спільну операцію провели прокурори Дніпровської спеціалізованої прокуратури у сфері оборони Східного регіону спільно зі слідчими Самарівського районного відділу поліції. Під час обшуків у затриманих вилучили мобільні телефони, одяг, частину грошей, а також автомобіль, придбаний за кошти потерпілого.

Обом фігурантам повідомлено про підозру у незаконному позбавленні волі, незаконному заволодінні транспортним засобом та вимаганні. Наразі вони затримані, і правоохоронці вже звернулися до суду з клопотанням про обрання їм запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою. Досудове розслідування триває.

Нагадаємо, мешканець Дніпра став організатором групи, залучивши у неї 8 спільників, серед яких були посадовці відділу державної реєстрації актів цивільного стану. Про це, як пише «Главком», повідомили у відділі комунікації поліції Дніпропетровської області.

За грошову винагороду фігуранти вносили несанкціоновані зміни до електронних реєстрів, використовуючи доступ до автоматизованих систем державних органів та оформлювали фіктивні документи про усиновлення неповнолітніх дітей. Це, як наголошується, дозволяло отримати статус багатодітного батька і, відповідно, законні підстави для перетину кордону під час воєнного стану.

Читайте також:

Теги: Дніпропетровщина військові Офіс Генерального прокурора

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Удари СБУ вглиб РФ посилюють політичні аргументи України
Успішні атаки вглиб РФ посилюють позиції України на переговорах
12 серпня, 12:03
РФ завдала удару по полігону
РФ вдарила ракетою по навчальному підрозділу ЗСУ: є загиблий та поранені
12 серпня, 09:23
Правоохоронці вилучили у зловмисників 28 автомобілів з іноземною реєстрацією
Волонтер продавав автомобілі, які ввозив з-за кордону для військових
7 серпня, 16:19
Третина мільйона мешканців Дніпровщини може залишитися без води. Нардеп звернувся до виконавчої служби
Третина мільйона мешканців Дніпровщини може залишитися без води. Нардеп звернувся до виконавчої служби
30 липня, 15:53
За словами Хавронюка, прокурором Офісу генерального прокурора чи обласної прокуратури може стати будь-хто без досвіду
Карт-бланш для нового генпрокурора. Професор права вказав на нюанс у президентському законопроєкті щодо НАБУ
26 липня, 12:33
У Кам'янському загорівся «Епіцентр» після удару балістикою
Атака на Дніпро та область: є жертва та поранені, зруйновано «Епіцентр»
26 липня, 07:47
В Одеському ТЦК через інцидент із лікарем розпочато службову перевірку
В Одесі медик після конфлікту з ТЦК опинився в реанімації: триває перевірка
20 липня, 17:24
На території частини помічено велику кількість військовослужбовців із пораненнями
«Атеш» виявив польовий госпіталь у бригаді морпіхів РФ в Севастополі
19 липня, 10:17
Понад сотню тисяч військових пенсіонерів призовного віку не служать у війську
Скільки військових пенсіонерів призовного віку ігнорують службу в армії: дані Мінсоцполітики
15 липня, 14:56

Події в Україні

На Дніпропетровщині військові викрали фермера та вимагали гроші
На Дніпропетровщині військові викрали фермера та вимагали гроші
«Ми не боїмося Путіна»: Чехія відкрила диппредставництво на сході України
«Ми не боїмося Путіна»: Чехія відкрила диппредставництво на сході України
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 14 серпня: ситуація на фронті
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 14 серпня: ситуація на фронті
Карта повітряних тривог України онлайн 14 серпня 2025
Карта повітряних тривог України онлайн 14 серпня 2025
Центр нацспротиву: Окупанти блокують WhatsApp на окупованих територіях України
Центр нацспротиву: Окупанти блокують WhatsApp на окупованих територіях України
«Азов» розкрив втрати РФ на Покровському напрямку за дві доби
«Азов» розкрив втрати РФ на Покровському напрямку за дві доби

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
276K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 14 серпня: ситуація на фронті
109K
Карта повітряних тривог України онлайн 14 серпня 2025
11K
Кабмін пропонує змінити правила відстрочки від мобілізації: кого стосується
9856
Голова Кіровоградської облради зробив солідний подарунок сину-«бебівцю»
7113
Нардепа, якого силовики охрестили резидентом ФСБ, оголошено у розшук
2188
МЗС Росії зробило заяву про територіальні вимоги

Новини

Карта бойових дій в Україні станом на 12 серпня 2025 року
12 серпня, 08:10
У «Резерв+» зʼявилась функція сплати штрафу за неприбуття за повісткою: як це працює
12 серпня, 04:30
Готувала удар по промислових об’єктах: у Запоріжжі затримано російську агентку
11 серпня, 10:57
Землетрус у Туреччині: є жертва, десятки постраждалих, зруйновані будинки
11 серпня, 01:26
ЗСУ звільнили село на Сумщині – Генштаб
10 серпня, 11:15
«Дія» планує купити суперсервери для штучного інтелекту: деталі
8 серпня, 19:11

Прес-релізи

Міжнародна мистецька акція «Знаки ідентичності»
Міжнародна мистецька акція «Знаки ідентичності»
16 липня, 21:39
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua , opendatabot.ua