На Дніпропетровщині військові викрали фермера та вимагали гроші

Правоохоронці затримали військовослужбовця та його спільника, які викрали фермера та вимагали $70 тис. за звільнення

У Дніпропетровській області правоохоронці затримали групу осіб, яка викрала місцевого фермера та вимагала за його звільнення $70 тис. До складу групи входили чинний командир роти однієї з військових частин та колишній військовослужбовець. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Офіс генерального прокурора.

За даними слідства, у липні 2025 року зловмисники у селищі міського типу Губиниха незаконно позбавили волі фермера. Вони застосували до нього фізичне насильство, одягли кайданки та вивезли на його ж автомобілі до сусідньої області. Там від потерпілого вимагали та отримали гроші за його звільнення.

фото: Офіс Генерального прокурора

Спільну операцію провели прокурори Дніпровської спеціалізованої прокуратури у сфері оборони Східного регіону спільно зі слідчими Самарівського районного відділу поліції. Під час обшуків у затриманих вилучили мобільні телефони, одяг, частину грошей, а також автомобіль, придбаний за кошти потерпілого.

Обом фігурантам повідомлено про підозру у незаконному позбавленні волі, незаконному заволодінні транспортним засобом та вимаганні. Наразі вони затримані, і правоохоронці вже звернулися до суду з клопотанням про обрання їм запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою. Досудове розслідування триває.

Нагадаємо, мешканець Дніпра став організатором групи, залучивши у неї 8 спільників, серед яких були посадовці відділу державної реєстрації актів цивільного стану. Про це, як пише «Главком», повідомили у відділі комунікації поліції Дніпропетровської області.

За грошову винагороду фігуранти вносили несанкціоновані зміни до електронних реєстрів, використовуючи доступ до автоматизованих систем державних органів та оформлювали фіктивні документи про усиновлення неповнолітніх дітей. Це, як наголошується, дозволяло отримати статус багатодітного батька і, відповідно, законні підстави для перетину кордону під час воєнного стану.