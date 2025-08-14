Прокуратура вручила підозру керівнику апарату Кличка, який засвітився на скандальному бенкеті

Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк до дванадцяти років

Київська міська прокуратура повідомила про підозру керівнику апарату виконавчого органу Київської міської ради (КМДА) та колишньому керівнику комунального підприємства «АТП КМДА». Про це повідомляє «Главком» із посиланням на Офіс генерального прокулрра.

Повідомляється, що їх дії кваліфіковано за частиною 5 статті 191 Кримінального кодексу України, а саме як розтрата майна шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем, вчинена за попередньою змовою групою осіб, у особливо великих розмірах.

Дії підозрюваних кваліфіковано як розтрата майна шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем, вчинена за попередньою змовою групою осіб, у особливо великих розмірах фото: Офіс генерального прокурора

Прокуратура не називає прізвища осіб, яким повідомлено про підозру. Та з посад, озвучених у повідомленні про підозру, зрозуміло, що вони завітали до очільника апарату КМДА Дмитра Загуменного. У грудні 2023-го йому вже вручали підозру у справі про VIP-ухилянтів у Київраді та відсторонювали від роботи. Також Загуменний встиг засвітитися на скандальному відео з застілля, яке відбувалося за участі чиновників КМДА в денний час 25 квітня, коли в столиці було оголошено жалобу за загиблими в результаті російсько удару 24 квітня.

«Встановлено, що підозрювані замовили та оплатили облаштування фасаду та інші ремонтні роботи в офісній будівлі по вул. Бориса Грінченка в Києві, яка на час ремонтних робіт вже належала приватним особам і не перебувала у комунальній власності», – йдеться у повідомленні.

Таким чином, зазначають у Генпрокуратурі, підозрювані оплатили ремонт в розмірі майже 1,3 млн грн приватної будівлі, оскільки комунальне підприємство навіть не орендує ці площі.

«Підготовлені клопотання про обрання підозрюваним запобіжних заходів у вигляді тримання під вартою з альтернативою внесення застави у розмірі завданих збитків», – йдеться у повідомленні.

Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк до дванадцяти років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років та з конфіскацією майна.

Нагадаємо, 13 серпня, прокурорами Київської міської прокуратури та окружних прокуратур спільно зі слідчими поліції та Державним бюро розслідувань повідомлено про підозри 22 особам на загальну суму збитків у понад 230 млн грн. Підозрювані – посадові особи комунальних підприємств та структурних підрозділів КМДА, а також підприємці, які виконували ремонти чи постачали товари за бюджетні гроші.