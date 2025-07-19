Головна Країна Суспільство
search button user button menu button

19 липня: яке сьогодні свято, традиції та заборони

ГЛАВКОМ
glavcom.ua
ГЛАВКОМ
google social img telegram social img facebook social img
19 липня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
19 липня – День тренера в Україні
фото: depositphotos.com

Сьогодні не можна з'ясовувати стосунки та сваритися

19 липня відзначається День тренера в Україні та День нових друзів. Віряни вшановують пам’ять святих мучеників Якинта й Еміліяна.

День тренера

19 липня: яке сьогодні свято, традиції та заборони фото 1

З 2021 року Україна також має офіційне свято тренерів, яке відзначається 19 липня. Тренер – такий самий педагог для спортсменів, як вчитель для школярів, викладач для студентів тощо.

Вперше ідея спортивного свята виникла у 1999 році у представників Федерації спортивної та художньої гімнастики України, які наголосили на необхідності відведення спеціального дня у році для тренерів. Спортивний світ підтримав ідею свята, яке надає атлетам можливість сказати «дякую» людині за роботу та підтримку.

Свято відзначається по всій країні, у спортивних установах і організаціях, федераціях різних видів спорту. Традиційно у цей день спортсмени вшановують своїх наставників, вітаючи їх. Однак для тренера завжди найкращою нагородою залишаться успіхи та досягнення його вихованців. Їх перемоги – це також перемоги тренерів.

День нових друзів

19 липня: яке сьогодні свято, традиції та заборони фото 2

19 липня кожного року відзначається День нових друзів. Така позитивна подія святкується аж тричі на рік (також 19 жовтня та 19 січня). Свято започатковано американською компанією з виробництва листівок Hallmark Cards з метою підвищення продажу власної продукції у 1920-х роках. Тоді ідею Дня нових друзів сприйняли погано, але зараз подія набирає обертів, розповсюджуючи світом концепцію дружності людей.

Сьогодні День нових друзів має за мету залучення людства до спілкування та заведення нових знайомств, веденню активного соціального життя. 

Яке сьогодні релігійне свято

19 липня в церковному календарі – день пам’яті святої преподобної Макрини. Вона народилася близько 324 року в Каппадокії (сучасна Туреччина) в благочестивій християнській родині. Її батьками були Василій Старший та Емілія, а серед її братів і сестер були такі видатні християнські святі, як Василій Великий, Григорій Ніський та Петро Севастійський.

Макрина з дитинства була вихована в християнській вірі та доброчесності. Дівчина була заручена, але її наречений помер до весілля. Після цього вона вирішила присвятити своє життя Богові і прийняла рішення не одружуватись. Вона разом зі своєю матір'ю заснувала монастир на родинному маєтку в Анесі, де стала черницею. Монастир став місцем духовного життя для багатьох жінок, які приєдналися до Макрини у пошуку духовної досконалості.

Макрина мала великий вплив на своїх братів, особливо на Василія Великого та Григорія Ніського. Вона була не тільки сестрою, але й духовною наставницею для них. Василій Великий і Григорій Ніський вважали її прикладом християнського життя і чернечої дисципліни.

Читайте також: Церковний календар на липень 2025 року

Що не можна робити цього дня

  • Не можна ходити в брудному одязі, це притягує біди.
  • Не можна з'ясовувати стосунки, сваритися.
  • Заборонено пити алкогольні напої.
  • Не варто відмовляти у допомозі.

Народні прикмети

  • Теплий і сонячний день – «бабине літо» буде довгим.
  • Затяжні дощі до неврожаю.
  • Якщо похолодало і задощило, то така погода буде шість тижнів.
  • Сухо і тепло – чекайте на великий урожай.
  • Якщо схід сонця не видно за хмарами до вечора повинно стати сонячно.

Пам’ятні події 19 липня

  • 64 – в часи правління Нерона спалахнула «Велика пожежа»: з 14 кварталів Риму вогонь цілковито знищив 4 і значно пошкодив 7 кварталів.
  • 711 – між вестготами і армією Омеядів відбулася битва при Гвадалете, що закінчилася повною перемогою арабів. Наслідком битви стало падіння держави вестготів, завоювання арабами Піренейського півострова.
  • 1551 – Карлсбурзьким договором підтверджені права Габсбургів на Угорське королівство і Трансильванське князівство.
  • 1650 – османський посол Осман-ага в Чигирині уклав військовий союз з Богданом Хмельницьким.
  • 1822 – французький вчений Жозеф Ньєпс зробив першу у світі фотографію.
  • 1870 – почалася французько-прусська війна.
  • 1900 – відкрилося Паризьке метро.
  • 1953 – почалося Воркутинське повстання у таборі «Річлаг» Комі АРСР РФ.
  • 1959 – початок арештів членів Українського Національного Комітету – дисидентської підпільної організації, що діяла в період 1957-1962 років і ставила за мету підготовку свідомих патріотів для агітаційної націоналістичної праці у Східній Україні.
  • 1969 – Індіра Ганді віддала розпорядження про націоналізацію 14 найбільших індійських банків.
  • 1980 – у Москві відкрились XXII Олімпійські ігри, які бойкотували багато держав світу через вторгнення Радянського Союзу до Афганістану.
  • 2022 – Албанія та Північна Македонія розпочали перемовини про вступ до ЄС.

Іменини

День ангела сьогодні святкують Олександр, Олексій, Антон, Артем, Герман, Йосип, Митрофан, Петро, Святослав, Теодор, Федір, Агрипіна.

Читайте також:

Теги: свята традиції свято релігія церква Україна

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

кКли розпочалася децентралізація понад 11 років тому – зник прокурорський нагляд за роботою органів місцевого самоврядування
Що в Римі говорили про громади і децентралізацію?
11 липня, 18:25
Трамп все-таки озброїть Україну
Трамп готовий дати Україні зброю: що змінило його позицію?
8 липня, 18:00
Помідори у клумбах
Дніпрянин посадив на клумбах у центрі міста помідори, щоб побороти неприємну проблему
5 липня, 20:12
Путін озвучив заїжджені мантри про «цілі» і «першопричини»
До осені не буде революційних рішень щодо війни. І ось чому
4 липня, 13:04
США припиняють постачання Україні ракет для ППО. Що це означає?
США припиняють постачання Україні ракет для ППО. Що це означає?
3 липня, 18:43
Сумщина: ведуться бойові дії. Військові встановлюють антидроновий захист, цивільні – ні
Антидронові сітки. Експерти пояснили, який товар потрібно закуповувати прифронтовим громадам
3 липня, 14:09
День Петра і Павла
День апостолів Петра і Павла: повір’я, звичаї, прикмети та привітання у прозі, віршах і листівка
29 червня, 08:23
25 червня – Міжнародний день моряка
25 червня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
25 червня, 00:06
Рабин Асман молиться, щоб Трамп «все зробив правильно»
Головний рабин України назвав головну помилку, допущену у стосунках зі США
19 червня, 08:38

Суспільство

В Україні хмарно з проясненнями: прогноз погоди на 19 липня
В Україні хмарно з проясненнями: прогноз погоди на 19 липня
19 липня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
19 липня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Ветерани ДТЕК зустрілися з Борисом Джонсоном (фото)
Ветерани ДТЕК зустрілися з Борисом Джонсоном (фото)
В Україні через війну зникають птахи. Орнітолог назвав вразливі види
В Україні через війну зникають птахи. Орнітолог назвав вразливі види
Діалог, реабілітація та фокус на психоемоційному стані: «Метінвест» поділився практиками залучення та адаптації ветеранів
Діалог, реабілітація та фокус на психоемоційному стані: «Метінвест» поділився практиками залучення та адаптації ветеранів
Однопартієць Фаріон назвав тих, хто її убив
Однопартієць Фаріон назвав тих, хто її убив

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
264K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 19 липня: ситуація на фронті
105K
Карта повітряних тривог України онлайн 19 липня 2025
3561
Усик – Дюбуа: де та коли дивитися бій року за звання абсолютного чемпіона світу
2888
19 липня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
2703
Зрада голови великої IT-компанії на концерті Coldplay: стали відомі нові подробиці скандалу
2525
П’яні російські прокурори втопилися у річці П’яна

Новини

Словенія легалізувала евтаназію
Вчора, 21:50
18 липня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Вчора, 00:01
17 липня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
17 липня, 00:01
День бухгалтера 2025: привітання у прозі, віршах та яскравих листівках
16 липня, 05:51
16 липня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
16 липня, 00:01
Україна вперше виступила на змаганнях CISOR MILCOMP
15 липня, 22:07

Прес-релізи

Міжнародна мистецька акція «Знаки ідентичності»
Міжнародна мистецька акція «Знаки ідентичності»
16 липня, 21:39
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua , opendatabot.ua