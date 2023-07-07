Звільнення Зміїного: ССО оприлюднили архівне відео з унікальними кадрами

Українські бійці встановили державний прапор на острові Зміїний в Чорному морі

Архівне відео 73 морського центру ССО України містить кадри спецоперації з звільнення Зміїного

Сили спецоперацій поділилися архівним відео до річниці операції на Зміїному, коли зведена група військ встановила контроль над звільненим островом. Відео оприлюднила пресслужба ССО (Сили спеціальних операцій ЗСУ).

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Архівне відео 73 морського центру ССО України містить кадри тієї спецоперації.

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ССО також виклали інтерв'ю з її учасником. Водолаз-розвідник Сергій розповів, як спецпризначенці готувались до штурму і зачистки острова від ворога, як завдання змінювались відповідно до обстановки та як покроково відбувалась висадка на Зміїний.

Раніше командир спецпідрозділу Головного управління розвідки Міністерства оборони України на псевдо Тимур, який брав участь у звільненні Зміїного, розповів про невідомі епізоди деокупації острова.

Також Буданов розповів про невдалу спробу звільнення Зміїного.

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Нагадаємо, Збройні Сили України 30 червня 2022 року звільнили окупований острів Зміїний, що у Чорному морі, від рашистів.

Раніше стало відомо, що російські загарбники, ймовірно, відійшли з окупованого в Чорному морі острова Зміїний. Згодом цю інформацію підтвердило Міноборони РФ. Там назвали втечу рашистів «кроком доброї волі».