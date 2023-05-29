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Повітряні сили повідомили, скільки часу триватиме навчання українських пілотів на F-16

Ростислав Вонс
glavcom.ua
Повітряні сили повідомили, скільки часу триватиме навчання українських пілотів на F-16
Голубцов: «Американці готові перевчити наших пілотів за термін менший від шести місяців»
фото з відкритих джерел

За словами начальника авіації, на тестування для уточнення навчальної програми для пілотів та її модернізації відправили двох обранців

Начальник авіації Командування Повітряних сил ЗСУ бригадний генерал Сергій Голубцов розповів, протягом якого часу американці готові навчати українських пілотів керувати винищувачами F-16. Про це повідомляє Донбас Реалії.

В інтерв'ю Голубцов розповів, що відповідно до вимог американської сторони, для уточнення навчальної програми для пілотів та її модернізації, вислали на тестування двох обранців. Обрані пілоти не відрізняються від більшості – це звичайні пілоти середнього віку та професійного рівня. Тестування відбулося в США, і після його завершення був отриманий позитивний висновок, на який і очікувалось.

«А щодо саме льотної практики, то наші пілоти показали дуже високий клас засвоєння і виконання завдань на тренажері F-16. І терміни, які нам назвали, – це менше ніж 6 місяців. Американці готові перевчити наших пілотів за термін менший від шести місяців», – сказав Голубцов.

Також начальник авіації Командування Повітряних сил ЗСУ додав, що «бар'єром може стати мова, тому, можливо, деякий час доведеться витратити перед навчанням на вивчення мови».

«Не просто мови, а термінології, технічного боку. Бо не маючи уявлення про ці терміни, дуже складно перенавчатись на будь-яку техніку, в тому числі на літаки», – зазначив військовий.

Нагадаємо, Велика Британія, ймовірно, стане першою країною, у якій почнеться наземна базова підготовка українських військових на винищувачах F-16.

До слова, Україна сподівається отримати від західних партнерів близько 40-50 винищувачів F-16 і сформувати три-чотири ескадрильї для захисту неба.

 

Теги: винищувач військові навчання ЗСУ

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