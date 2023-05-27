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Суддя, який на смерть збив нацгвардійця, примусово здав біологічні матеріали – прокуратура

Анастасія Фещенко
glavcom.ua
Суддя, який на смерть збив нацгвардійця, примусово здав біологічні матеріали – прокуратура
У ніч на 26 травня голова Макарівського районного суду Київської області збив на смерть нацгвардійця на блокпосту в столиці
фото з відкритих джерел

Сьогодні Вища рада правосуддя розглядатиме подання прокуратури про надання дозволу на утримання Тандира під вартою

За клопотанням прокуратури у судді, який приблизно опівночі 26 травня скоїв наїзд на військовослужбовця Національної гвардії, примусово відібрали біологічні зразки. Про це повідомила речниця столичної прокуратури Надія Максимець.

Біологічні зразки, які відібрали у судді, вже направлені експертам для дослідження. Результати мають надійти найближчим часом.

Крім того, сьогодні Вища рада правосуддя розглядатиме подання прокуратури про надання дозволу на утримання судді під вартою.

«У разі, якщо цей орган визнає доводи прокурорів обґрунтованими, сторона обвинувачення матиме право звернутися до суду і клопотанням про обрання стосовно підозрюваного запобіжного заходу», – пояснила Максимець.

Як повідомлялося, після відмови суддею від обстеження на вміст алкоголю та наркотиків суд задовольнив клопотання Київської міської прокуратури та надав дозвіл на примусове відібрання біологічних зразків Олексія Тандира

Нагадаємо, у ніч на 26 травня голова Макарівського районного суду Київської області збив на смерть нацгвардійця на блокпосту в столиці.

«Конуси, «їжаки»... Така процедура... Коли він повертався на своє місце у нього влетів «Лексус». Влетів настільки швидко, що ніхто не встиг зреагувати. Вийшов суддя, потім дізналися, що він суддя, коли подивилися документи. Подивися суддя і сказав: «Аби був живий». Коли почув, що мертвий, сказав, що за кермом не сидів, що був водій, він втік у кущі», – зазначили у Нацгвардії.

Загиблий – солдат строкової служби. У нього залишилося троє дітей. Батько у Бахмуті. Брат теж на фронті. Жінка з дітьми за кордоном.

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Теги: солдат правосуддя суддя

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