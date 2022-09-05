Податкова у Франції використовує штучний інтелект для пошуку незадекларованих басейнів

Програмне забезпечення знайшло приблизно 20 тис. незадекларованих басейнів

Податкова у Франції задля експерименту вирішила використати штучний інтелект для пошуку незадекларованих басейнів. Він знайшов приблизно 20 тисяч таких басейнів і приніс чималий дохід у французький бюджет. Податківці заробили майже €10 мільйонів. Про це пише BBC.

Наявність басейну збільшує податки на нерухомість, оскільки підвищує вартість самої нерухомості.

Зазначається, що програмне забезпечення, розроблене Google і французькою консалтинговою фірмою Capgemini, виявило басейни на аерофотознімках девʼяти французьких регіонів під час експерименту в жовтні 2021 року. Експеримент провели в регіонах Альпи, Вар, Буш-дю-Рон, Ардеш, Рона, Верхня Савойя, Вандея, Мен і Луара та Морбіан, але тепер податківці хочуть поширити таку перевірку на всю країну.

За даними сайту Statista, у 2020 році у Франції налічувалося понад 3,2 мільйона приватних басейнів, причому їх продаж зростав ще до пандемії Covid-19. Однак дедалі більше співробітників працювали з дому, і стався новий сплеск установок басейнів.

Газета Le Parisien зазначає, що середній басейн площею 30 квадратних метрів оподатковується у розмірі €200 на рік. Податкова каже, що штучний інтелект може зрештою використовуватися для пошуку незадекларованих прибудов до будинку, патіо або альтанок, які теж відіграють певну роль у податках на нерухомість.

Раніше міністр цифрової трансформації Михайло Федоров розповів, як штучний інтелект викрив окупанта-симулянта.