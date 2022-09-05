Головна Світ Соціум
search button user button menu button

Податкова у Франції використовує штучний інтелект для пошуку незадекларованих басейнів

Іванна Гордійчук
glavcom.ua
Податкова у Франції використовує штучний інтелект для пошуку незадекларованих басейнів
Наявність басейну збільшує податки на нерухомість
фото ілюстративне

Програмне забезпечення знайшло приблизно 20 тис. незадекларованих басейнів

Податкова у Франції задля експерименту вирішила використати штучний інтелект для пошуку незадекларованих басейнів. Він знайшов приблизно 20 тисяч таких басейнів і приніс чималий дохід у французький бюджет. Податківці заробили майже €10 мільйонів. Про це пише BBC.

Наявність басейну збільшує податки на нерухомість, оскільки підвищує вартість самої нерухомості.

Зазначається, що програмне забезпечення, розроблене Google і французькою консалтинговою фірмою Capgemini, виявило басейни на аерофотознімках девʼяти французьких регіонів під час експерименту в жовтні 2021 року. Експеримент провели в регіонах Альпи, Вар, Буш-дю-Рон, Ардеш, Рона, Верхня Савойя, Вандея, Мен і Луара та Морбіан, але тепер податківці хочуть поширити таку перевірку на всю країну.

За даними сайту Statista, у 2020 році у Франції налічувалося понад 3,2 мільйона приватних басейнів, причому їх продаж зростав ще до пандемії Covid-19. Однак дедалі більше співробітників працювали з дому, і стався новий сплеск установок басейнів.

Газета Le Parisien зазначає, що середній басейн площею 30 квадратних метрів оподатковується у розмірі €200 на рік. Податкова каже, що штучний інтелект може зрештою використовуватися для пошуку незадекларованих прибудов до будинку, патіо або альтанок, які теж відіграють певну роль у податках на нерухомість.

Раніше міністр цифрової трансформації Михайло Федоров розповів, як штучний інтелект викрив окупанта-симулянта.

Теги: міністр податки Google нерухомість бюджет штучний інтелект басейн

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Міністр цифрової трансформації України повідомив, які технології застосувують для ідентифікації особистості ворогів
Федоров розповів, як штучний інтелект викрив окупанта-симулянта
27 липня, 16:27
Системи ППО у своїй роботі використовують штучний інтелект
У Києві працює ППО зі штучним інтелектом
16 червня, 21:43
У Китаї штучний інтелект активно впроваджується в найрізноманітніші сфери соціального життя
Китайські вчені розробили «прокурора» на основі штучного інтелекту
26 грудня, 2021, 20:09

Соціум

У Китаї стався потужний землетрус, десятки загиблих (фото)
У Китаї стався потужний землетрус, десятки загиблих (фото)
«Голод біля дверей». ООН відзначилася скандальною заявою про війну в Україні
«Голод біля дверей». ООН відзначилася скандальною заявою про війну в Україні
Податкова у Франції використовує штучний інтелект для пошуку незадекларованих басейнів
Податкова у Франції використовує штучний інтелект для пошуку незадекларованих басейнів
Вибух біля посольства РФ у Афганістані: Москва повідомила про жертви
Вибух біля посольства РФ у Афганістані: Москва повідомила про жертви
Скандал у Мельбурні. Художник зафарбував мурал, який обурив українців
Скандал у Мельбурні. Художник зафарбував мурал, який обурив українців
У Кабулі терорист-смертник підірвав вибухівку поруч з посольством РФ
У Кабулі терорист-смертник підірвав вибухівку поруч з посольством РФ

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
140K
Незадоволений ходом «спецоперації» Кремль звільнив ряд генералів: список
130K
Російська омбудсменка визнала те, що замовчують Путін та Шойгу
79K
Що робив Ахметов у ніч перед війною: оприлюднено несподівані подробиці
63K
Пенсії двічі зростуть до кінця року: хто отримає підвищення
63K
Художник «виправив» мурал, на якому обнімалися український та російський військові
41K
Експерт розповів, ким Путін замінить Шойгу

Новини

Протягом доби авіація Сил оборони завдала 30 ударів по ворожих об’єктах
Сьогодні, 07:10
Херсонського колаборанта Сальдо отруїло ФСБ – розвідка
3 вересня, 17:05
Якщо МАГАТЕ не здатне. Порошенко пояснив, як треба діяти на Запорізькій АЕС
3 вересня, 16:28
«Укрзалізниця» запускає потяги для евакуації кримчан в Україну 
3 вересня, 14:14
Зеленський приєднався до флешмобу «одне слово» в соцмережах (фото)
3 вересня, 14:02
Рашисти придумали нові символи для позначення техніки (фото, відео)
3 вересня, 13:17

Прес-релізи

Фонд розвитку тенісу України тренуватиме дітей війни, що залишилися без батьків
Фонд розвитку тенісу України тренуватиме дітей війни, що залишилися без батьків
2 вересня, 13:19
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2022, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту