МАГАТЕ зафіксувало вибухи біля Запорізької АЕС

Вибухи збіглися із повідомленнями про атаку безпілотника на навчальний центр станції

Представники Міжнародного агентства з атомної енергії (МАГАТЕ) зафіксували гучні вибухи біля Запорізької атомної електростанції. Про це повідомив гендиректор МАГАТЕ Рафаель Гроссі.

Команда місії підтримки та допомоги МАГАТЕ 5 січня почула два вибухи приблизно о 12:45 та 15:45, а також чула кілька разів кулеметну стрілянину. Інциденти не вплинули на обладнання ЗАЕС і її працівників.

Зазначається, що повідомлення про вибухи збіглися в часі з повідомленнями про атаку безпілотника на навчальний центр станції, що стало ще однією загрозою ядерній безпеці на найбільшій АЕС Європи. Вибухи лунали за периметром майданчика навчального центру.

Нагадаємо, міністр енергетики України Герман Галущенко заявив, що ситуація на Запорізькій АЕС стає дедалі небезпечнішою через часті перебої в зовнішньому електропостачанні.

Як повідомлялося, росіяни використовують територію ЗАЕС як базу для навчання пілотів FPV-дронів. Російські пілоти, тренуючись на території ЗАЕС, активно тероризують Нікополь Дніпропетровської області, використовуючи місто з цивільними як полігон.

Варто зазначити, що МАГАТЕ рекомендує не перезапускати реактори Запорізької АЕС, поки триває війна.