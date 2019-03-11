Військові частини, що задіяні в ООС, озброєні майже на 100%, - Генштаб



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За держзамовленням до військових частин було поставлено понад чотири тисячі одиниць основних зразків озброєння та військової техніки та понад мільйон одиниць інших приладів та засобів ураження

Загальна укомплектованість ЗСУ основними зразками озброєння та військової техніки становить близько 85%, - Шевцов

Укомплектованість Збройних сил України основними зразками озброєння та військової техніки становить близько 85%, а частин, які задіяні в проведенні операції Об'єднаних сил, – 99%. Про це заявив начальник озброєння ЗСУ Микола Шевцов під час брифінгу щодо стану забезпечення Збройних Сил України озброєнням та військовою технікою протягом 2014-2018 років, йдеться на сторінці Генштабу у Facebook.

«На сьогодні укомплектованість ЗС України основними зразками озброєння та військової техніки (ОВТ) становить близько 85%, а військових частин, що задіяні в проведенні операції Об'єднаних сил, – 99%», - повідомив Шевцов.

За його словами, для досягнення такого рівня протягом 2014-2018 рр. була проведена значна робота в частині відновлення боєздатності військової техніки як за рахунок ремонту, так і за рахунок постачання нового модернізованого озброєння.

Так, протягом останніх чотирьох років у ЗСУ було сформовано 16 нових бойових бригад та зросла чисельність існуючих, що у свою чергу потребувало збільшити кількість ОВТ. Для покриття некомплекту з Центру надлишкового майна до ЗСУ було повернуто понад 10 тисяч зразків, серед яких - зенітні ракетні комплекси, танки, БМП, самохідні артилерійські установки, у тому числі калібру 152, 203 мм, протитанкові ракетні комплекси та інше.

За словами Шевцова, протягом п’яти років підприємствами ОПК капітально відремонтовано близько 5700 одиниць основних зразків ОВТ та понад 12500 одиниць агрегатів (двигунів, вузлів). «Силами і засобами ремонтно-відновлювальних органів ЗС України проведено понад 6 тисяч поточних та середніх ремонтів. Це без урахування понад 70 тисяч подібних ремонтів озброєння та військової техніки, яка знаходилась у військових частинах ЗС України», - зазначив представник Генштабу.

Крім того, за державним оборонним замовленням до військових частин було поставлено понад 4 тисячі одиниць основних зразків озброєння та військової техніки та понад 1 мільйон одиниць інших приладів та засобів ураження. Йдеться про модернізовані літаки та вертольоти, малі броньовані артилерійські катери, бронетанкове озброєння та техніку, артилерійські системи, протитанкове озброєння, броньовані автомобілі, радіолокаційні станції, захищені засоби зв’язку, засоби радіоелектронної боротьби, безпілотні авіаційні комплекси, засоби боротьби з безпілотними авіаційними комплексами, тепловізійні та нічні прилади, снайперські та антиснайперські системи.

Стосовно допомоги США українським військовим, Шевцов наголосив, що в рамках надання матеріально-технічної допомоги було поставлено до військових частин близько 400 одиниць основних зразків ОВТ та понад 9 500 одиниць інших приладів та техніки. Зокрема, йдеться про протитанкові ракетні комплекси, радіолокаційні станції контрбатарейної боротьби, безпілотні авіаційні комплекси, автомобілі підвищеної прохідності Hummer різних модифікацій, у тому числі броньовані та санітарні, радіостанції різних модифікацій, тепловізійні та нічні прилади, антиснайперські системи.