Уряд Німеччини надасть 150 млн євро для підтримки України

Кредит надається строком на 15 років з урахуванням відстрочення першого платежу на 5 років від дати укладання Угоди

Кабінет Міністрів на засіданні 17 травня схвалив постанову про залучення пільгового кредиту в розмірі до 150 млн євро від державного банку Уряду ФРН Кредитної установи для відбудови (KfW). Про це повідомляє пресслужба КМУ.

Кредит надається строком на 15 років з урахуванням відстрочення першого платежу на 5 років від дати укладання Угоди.

За словами прем’єр-міністра Дениса Шмигаля, фінансова підтримка міжнародних партнерів України з 24 лютого цього року склала вже понад $5 млрд.

«Україна отримає додаткові 150 млн євро фінансової підтримки від Німеччини, що збільшує загальний розмір такої підтримки від ФРН до 300 млн євро. Ці кошти одразу будуть направлені на підтримку наших громадян та відбудову критичної інфраструктури», – підкреслив Денис Шмигаль.

Прем’єр-міністр також відзначив, що за останні тижні Уряд досяг домовленості про отримання кредиту від Уряду Японії в розмірі $100 млн та фінансової підтримки від Світового банку в розмірі $1,5 млрд.

17 травня президент України Володимир Зеленський провів переговори з канцлером ФРН Олафома Шольцем.

Раніше Олаф Шольц подзвонив Володимиру Путіну, щоб вислухати скарги хазяїна Кремля на Україну, яка нібито не хоче відновлювати переговори.