Дорожники демонтують незаконні білборди і відправляють на фронт (відео)

Білборди служитимуть силам оборони

Служба автомобільних доріг у Київській області демонтує на Бориспільській трасі рекламні щити, які тривалий час хаотично та з порушенням законних процедур встановлювалися на узбіччі однієї з найбільших магістралей України. Про це повідомив міністр інфраструктури Олександр Кубраков.

«Тепер білборди служитимуть силам оборони – ними укріплять барикади, а з найбільш міцних частин, зокрема металопрокату в основі конструкцій, зробимо протитанкові їжаки», - написав він на своїй сторінці у Facebook.

Кубраков зазначив, що масштабний демонтаж незаконної реклами проводиться по всій країні, особливо в регіонах, які близькі до фронту.

«Також з перших днів війни демонтуємо наші дорожні знаки, щоб дезорієнтувати ворожі війська. Зараз вони зберігаються на наших складах. І, на відміну від незаконних білбордів, вони повернуться на українські дороги вже по закінченню війни», - повідомив міністр.

«І, звісно ж, залишимо на пам’ять про перемогу уже відомі на весь світ знаки (з незначним цензоруванням), що вказують на єдиний можливий напрямок руху для сил окупанта на нашій землі», - додав Кубраков.