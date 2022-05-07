«Це пекельне реаліті-шоу». Захисники «Азовсталі» просять про евакуацію

Українські захисники на «Азовсталі» сподіваються лише на диво

Морська піхота, яка разом із іншими українськими захисниками тримає оборону «Азовсталі» в Маріуполі, закликає усіх докласти максимум зусиль для евакуації військових. Про це написав командир 36-ї бригади морської піхоти Збройних сил України Сергій Волина у Facebook.

«Здається, ніби я опинився в якомусь пекельному реаліті-шоу, де ми – військові, боремося за життя, використовуємо кожен шанс для порятунку, а весь світ просто спостерігає цікавий сюжет! Такі сценарії використовують у фільмах та серіалах. Різниця лише в тому, що це не фільм, а ми – не вигадані персонажі! Це реальне життя! Біль, страждання, голод, муки, сльози, страх, смерть – все справжнє!» – розповів він.

Його дивує людський цинізм.

Волина зазначив, що разом із побратимами сподіваються лише на диво. «На те, що вищі сили (в широкому розумінні цього слова) знайдуть рішення для нашого порятунку! І це пекельне реаліті-шоу закінчиться...» – сказав він і додав: «Час спливає, а час - це наші життя!».

Волина зазначив, що Маріупольський гарнізон зробив все можливе для порятунку мирного населення. А ціна останньої евакуації – троє вбитих і шестеро поранених військових.

«Просимо усіх докласти максимум зусиль для евакуації військових», – закликав він.

Нагадаємо, 7 травня з «Азовсталі» було евакуйовано усіх жінок, дітей та людей похилого віку.

До слова, Україна закликає «Лікарів без кордонів» допомогти врятувати захисників «Азовсталі». ЗА повідомленням британської розвідки, поки триває український опір на «Азовсталі» в Маріуполі, російські втрати зростають, а їхні оперативні плани на Донбасі зриваються.