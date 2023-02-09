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Віз у машині понад 7 млн грн: прикордонники викрили злочинну схему

Дзвенислава Карплюк
glavcom.ua
Віз у машині понад 7 млн грн: прикордонники викрили злочинну схему
Прикордонники викрили схему легалізації викрадених на окупованих територіях грошей
фото: t.me/DPSUkr

Гроші вивозили з окупованих територій

Прикордонники викрили схему, за якою викрадені з окупованих територій гривні намагались через Європу знову ввести в Україну. Про це повідомляє  Державна прикордонна служба України.

ДПСУ викрили чоловіка, який намагався ввезти з-за кордону 7 млн 250 тисяч гривень. Проте він не зміг підтвердити законність походження коштів, зазначених у митній декларації.

Прикордонні оперативники спільно з СБУ та представниками Бюро економічної безпеки встановили, що це вже не перший схожий випадок.

За їх даними всі ці випадки мають спільний алгоритм:

  • викрадені з тимчасово окупованих територій кошти вивозять через територію Росії чи Білорусі до країн ЄС;
  • згодом готівку намагаються завезти в Україну та ввести в обіг.

За словами прикордонників такі схеми можуть створити реальні загрози національним інтересам України.

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фото: t.me/DPSUkr

Також співробітники ДПСУ додали, що розслідування ще триває.

Нагадаємо, прикордонники затримали у Чернівецькій області два мікроавтобуси з ухилянтами. 


 

Теги: розслідування прикордонники

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